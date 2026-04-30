Muere una niña de 11 años con sospecha de meningitis en Ourense

Se han identificado 104 contactos estrechos en su ámbito educativo y social durante los últimos 10 días que ya han sido citados

Los niños tendrán una vacuna más en Galicia: habrá un refuerzo contra la meningitis B a los 12 años

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Una niña de 11 años ha fallecido en Ourense con "sospecha de infección meningócica invasora", según confirma la Consellería de Sanidade a Europa Press.

Ante este posible caso de meningitis, el Sergas activó el protocolo de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade. De tal forma se han identificado 104 contactos estrechos en su ámbito educativo y social durante los últimos 10 días.

Sanidade señala que ya ha identificado al centenar de estas personas y están citados entre esta tarde de jueves y este viernes para recibir la medicación de prevención recomendada para estos casos.

Ampliación de vacunación

La Consellería de Sanidade lamenta el fallecimiento de esta niña y traslada sus condolencias a la familia.

La Xunta subraya que Galicia amplió las pautas de vacunación frente a la meningitis y, desde este mismo mes de mayo será la primera comunidad en administrar a los niños de 12 años la protección frente a la forma más frecuente de la meningitis. Desde mayo, todos los niños y niñas que acudan al centro de salud a la revisión de los 12 años recibirán ya la nueva dosis frente al meningococo B.

La vacunación frente a esta enfermedad bacteriana ya estaba prevista en el calendario de inmunización a los 2 y a los 4 meses, más una dosis de recuerdo al hacer u año. Ahora, los niños que no tengan esa pauta completa recibirán dos dosis a los 12 años y, el resto, una sola dosis.