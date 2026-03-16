Los excursionistas se desorientaron cuando regresaban de una ruta de escalada en Serrat dels Monjos, en Collbató

Gracias a la iluminación y a las indicaciones de los rescatadores, pudieron orientarse

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CollbatóDos excursionistas han tenido que ser guiados por los servicios de emergencia tras desorientarse cuando regresaban de una ruta de escalada en Serrat dels Monjos, en el municipio de Collbató. El aviso se recibió a las 19:52 horas, cuando ambos no lograban localizar el punto desde el que debían iniciar el rápel para descender.

Según explicó Bombers de la Generalitat de Catalunya en sus redes sociales, se activó al grupo especializado de rescate de montaña GRAE, además de drones de la unidad de Medios Aéreos.

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Gracias a las indicaciones pudieron orientarse

Desde la Sala Central de Coordinación de Emergencias, el responsable del operativo del GRAE mantuvo contacto directo con los excursionistas mientras los equipos desplegados sobre el terreno y los drones los localizaban y seguían por imagen. Gracias a la iluminación y a las indicaciones de los rescatadores, pudieron orientarse hasta encontrar finalmente la instalación del rápel.

Una vez localizado el punto de descenso, ambos realizaron la maniobra y bajaron con seguridad. En la base de la pared les esperaban varios bomberos, que los acompañaron hasta el aparcamiento de las Coves del Salnitre, donde tenían estacionado su vehículo. Los excursionistas resultaron ilesos.