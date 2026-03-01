Iván Sevilla 01 MAR 2026 - 18:20h.

Entre las 10:48 y las 11:30 horas, los bomberos intervinieron en tres operativos en Morera de Monsant, Gavá y Camarasa

En uno de los rescates, una persona quedó bloqueada a unos 60 metros de altura en la vía ferrata Cágate Lorito

TarragonaIntensa jornada matinal para los bomberos de Cataluña que han tenido que realizar tres rescates en muy poco tiempo por avisos en los que excursionistas tenían problemas en diferentes montañas.

Tras un adelanto de la primavera que ya se acaba para volver a traer lluvias con la entrada de una dana, muchos han aprovechado este 1 de marzo para salir a hacer actividades en la naturaleza.

En este contexto, en menos de una hora se han sucedido intervenciones para auxiliar a personas como la que se había quedado colgada y sostenida por un árbol, a punto de caer desde un filo en Morera de Montsant (Tarragona).

De milagro, gracias a las ramas, no acabó en tragedia

Según han explicado los equipos de rescate, un senderista "resbaló mientras completaba la ruta del Grao de Carrasclet a las 10:48 horas". De milagro y gracias a las ramas del árbol, su accidente no acabó en tragedia.

Volando en un helicóptero, los efectivos accedieron a la pared montañosa para después alcanzar al afectado instalando unas cuerdas con las que asegurarlo. Finalmente, lo subieron "hasta el camino ileso" para que él y quien lo acompañaba siguiesen su recorrido.

Minutos después, "a las 10:58 horas, nos llegó la alerta de una excursionista que se había hecho daño en el tobillo y no podía continuar la marcha a una zona de difícil acceso", han relatado los bomberos.

Acudieron con un camión y también un medio aéreo a asistir a la mujer el paraje de La Sentiu, ubicado en el término municipal de Gavá (Barcelona). La montaron en una camilla portátil para evacuarla en el helicóptero.

Otro senderista "bloqueado a 60 metros de altura" en Camarasa

El tercer y último rescate de la jornada se produjo en Camarasa (Lleida). Un senderista se encontraba caminando por la vía ferrata Cágate Lorito junto a un acompañante, pero en un tramo se había "quedado bloqueado".

"A unos 60 metros de altura, no podía ni avanzar ni retroceder", así que tuvieron que pedir ayuda. Los efectivos se movilizaron hasta allí también en helicóptero "a las 11:33 horas", tras recibir el aviso.

Después de llevar a cabo la "extracción por arriba", acompañaron a ambos aventureros "sanos y salvos" a donde tenían aparcado su coche, en Sant Llorenç de Montgai.