Hallan muerto a un excursionista en la Sierra de Almijara, en Nerja en Málaga

Un excursionista al que se buscaba en la mañana de este lunes ha sido hallado sin vida en la Sierra de Almijara, en el municipio de Nerja (Málaga), según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias 112.

El aviso a Emergencias se produjo sobre las 7:15 horas, por lo que se activó a la Guardia Civil y a la Policía Local de Nerja para su búsqueda.

La última localización del hombre, según le trasladaron a los servicios de emergencia, le ubicaba en el municipio de Nerja, bajando el Barranco de los cazadores.

El instituto armado confirmó al 112 que lo habían encontrado fallecido durante el dispositivo de búsqueda.

