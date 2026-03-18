Gonzalo Barquilla 18 MAR 2026 - 19:48h.

Marc Bartra, futbolista del Real Betis, pide apoyo para buscar a Antonio García, el vecino de Badalona desaparecido el 2 de marzo

Antonio García, un vecino de Badalona con alzhéimer, desapareció hace cuatro días tras ir a por un café

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La preocupación aumenta por el caso de Antonio García, el vecino de Badalona desaparecido desde el pasado 2 de marzo. Han pasado ya más de dos semanas y no hay pistas sobre su paradero. Su familia recibe el apoyo de las autoridades, pero también de la ciudadanía. De hecho, Marc Bartra, el futbolista catalán del Real Betis, ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que pide colaboración para seguir con la búsqueda de Antonio.

"Ayudadnos a encontrar a Antonio, por favor. Desapareció en Badalona", ha escrito el defensa catalán este pasado martes en X. La desaparición de este hombre de 66 años, que padece alzhéimer, ha generado una gran movilización tanto a nivel local como en redes sociales.

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La extraña desaparición de Antonio García en Badalona hace más de dos semanas

Antonio García, vecino del barrio de Llefià -aunque también vinculado a Sant Roc-, desapareció la mañana del lunes 2 de marzo tras salir del centro de día al que acudía, la Residència Domènech i Montaner, en el carrer de Bellavista. Según explicó su familia, su rastro se perdió al salir del centro. "Dijo que iba a tomar un café, como solía hacer, y ya no volvió. Ahí perdimos totalmente su rastro", relató su entorno a la web de 'Informativos Telecinco' en los primeros días de búsqueda.

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Desde entonces, los Mossos d’Esquadra mantienen activo un amplio dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire. A este operativo se suman familiares, amigos y voluntarios que participan en batidas organizadas durante las 24 horas del día. La respuesta ciudadana ha sido masiva. Unas 1.500 personas se han sumado en distintos momentos a los dispositivos de búsqueda, entre vecinos, conocidos y ciudadanos que han querido colaborar, algunos llegados incluso desde fuera de Cataluña.

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Se busca a Antonio en lugares como L'Hospitalet de Llobregat y Malgrat de Mar

Los equipos buscaron por toda Badalona. Sin embargo, el radio de búsqueda se ha ido ampliando progresivamente ante la falta de resultados. Se rastreó en municipios cercanos y otros lugares de interés, pero sin hallar pistas. La búsqueda se ha extendido incluso a áreas más alejadas, como L'Hospitalet de Llobregat y Malgrat de Mar, recogen fuentes como 'Crónica Global'. El entorno ha contactado con hospitales, taxistas, comerciantes y trabajadores de servicios municipales con la esperanza de que alguien haya podido verlo. Se mantienen abiertas todas las hipótesis. "No sabemos si se perdió caminando o si pudo subirse a un autobús y acabar en otra localidad. No sabemos nada y necesitamos encontrarle", apuntó a este medio la familia, que reconoce el desgaste emocional.

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Antonio mide 1,80 metros, es de complexión normal y, en el momento de su desaparición, vestía una chaqueta roja. No llevaba teléfono móvil ni dinero. Los Mossos d’Esquadra han difundido el cartel de búsqueda en redes sociales y piden que cualquier persona que pueda aportar información contacte con el 112. La colaboración ciudadana sigue siendo clave para tratar de localizar a personas en paradero desconocido.