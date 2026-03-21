El hombre que ha matado a tiros a su expareja, una mujer en Zaragoza, conocía sus pasos y ha actuado "con extrema crueldad"

Muere una mujer tras ser tiroteada en plena calle en Zaragoza por su expareja, un hombre que después se ha suicidado

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ZaragozaEl hombre que este sábado ha matado de varios tiros a su expareja, una mujer en Zaragoza, y después se ha suicidado, conocía los pasos de la víctima y ha actuado "con extrema crueldad", en mitad de calle y con intención de causarle la muerte, según ha afirmado el Delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán.

En 'Informativos Telecinco' hemos tenido la oportunidad de hablar con un testigo directo del crimen que ha relatado cómo ocurrió este brutal asesinato machista y posterior suicidio. Según esta vecino de Zaragoza que ha accedido a hablar con las cámaras de 'Informativos Telecinco', la víctima "estaba discutiendo con un hombre. Cuando le faltaba un metro por llegar veo que ella se echa para atrás y dice 'Policía, Policía, Policía'. Entonces ya veo que saca una pistola y le pega un tiro. Coge ella y se va por detrás del coche, veo que se apoya en el coche y se cae al suelo y le mete tres tiros. Pero veo que hace así con la pistola y se pega él un tiro y cae al suelo. Yo me he metido para adentro y le he dicho a mi mujer 'ahí se están matando'".

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El hombre contaba con licencias de armas deportivas

Tras conocerse este brutal crimen, los agentes han descubierto que el agresor tenía una licencia de armas deportiva y, de hecho, se le han encontrado varias armas, una de las cuales, de concurso, es la que ha empleado para cometer el asesinato y luego quitarse la vida.

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"El arma no la poseía por ser miembro de un Cuerpo de las Fuerzas de Seguridad ni por ser de las Fuerzas Armadas", ha aclarado Beltrán en una comparecencia ante los medios de comunicación previa a que la Policía Nacional confirmase que se trata de un caso de violencia machista.

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"Estamos viviendo una auténtica lacra en lo que supone este tipo de violencia ejercida contra la mujer por el mero hecho de ser mujer, por esta patología, esta actitud enfermiza de considerar que la mujer es un objeto y es una posesión y que si no se posee, no se tiene, se quita la vida de ella", avanzaba Beltrán en una valoración previa.

La Policía Nacional investiga la escena del crimen en la que ha llamado la atención la presencia de un vehículo mal estacionado con los intermitentes activados. "De ese coche todavía no se han localizado llaves. Se está trabajando la posibilidad que sea de él o de ella, pero al no haberse localizado las llaves se han pasado matrículas por la emisora y estamos ahora viendo la pertenencia del coche", ha explicado el Delegado del Gobierno.

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El 016 atiende las 24 horas del día

Tras registrarse este crimen machista, la cifra de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de 2026 han ascendido hasta las 14 víctimas. Analizando los datos, 2026 es el peor inicio de año desde 2020.

Hay que recordar que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Ayuda contra el suicidio

Además, en España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.