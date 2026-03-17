El detenido provocó el incendio de su propia casa con la intención de que se propagara a la segunda planta donde vivían sus padres

Las personas rescatadas fueron examinadas por servicios médicos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en el mismo lugar del suceso

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AlbaceteEfectivos de la Guardia Civil de Albacete han rescatado a un matrimonio de mediana edad a consecuencia de un incendio producido en la planta baja de un bloque de viviendas de la localidad de Tarazona de la Mancha. Las investigaciones sobre el origen del incendio permitieron a la Guardia Civil identificar, localizar y detener a su autor, hijo de los afectados.

Según los efectivos del Equipo de Policía Judicial de La Roda, el detenido provocó el incendio de su propia casa, ubicada en la planta baja de un bloque, con la intención de que se propagara a la segunda planta donde vivían sus padres, amenazando y agrediendo previamente a su progenitora.

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Las diligencias instruidas, junto con el autor, fueron a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad albaceteña de La Roda.

Hechos

Los operadores de la Central Operativa Compleja (COC) de la Benemérita albacetense, que atienden el teléfono de urgencias 062, tuvieron conocimiento de la existencia de un incendio. Hasta el lugar del incendio se desplazaron varias patrullas del Cuerpo que se encontraban próximas a la zona, observando los guardias civiles a su llegada cómo la planta baja de un bloque de viviendas se encontraba en llamas, utilizando varios extintores para intentar sofocar las llamas a través de una ventana y evitar que el fuego se propagara a otras estancias de la vivienda.

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Según informa el instituto armado, los moradores se encontraban en la planta hacia donde avanzaba el fuego. Seguidamente, y tras tener conocimiento de que en la planta superior del inmueble se encontraban dos personas, y ante el riesgo de la inhalación del humo generado por la combustión, la elevada temperatura alcanzada, unido al riesgo de derrumbamiento, se procedió a su rescate y evacuación a través de una ventana y unas escaleras cedidas por los vecinos de las viviendas colindantes, colocando en el suelo mantas y colchones para amortiguar una posible caída.

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Labores de extinción del SEPEI y atención médica del SESCAM

En las labores de extinción intervino un camión motobomba y un equipo de bomberos pertenecientes al Servicio de Protección y Extinción de Incendios (Sepei) de la localidad albaceteña de La Roda que habían sido alertados del incendio.

Las personas rescatadas fueron examinadas por servicios médicos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en el mismo lugar del suceso, no resultando afectadas por la inhalación del humo, teniendo que pasar la noche en un alojamiento provisional facilitado por el Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha. COLABORACIÓN CIUDADANA

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La Guardia Civil destaca la colaboración ciudadana, especialmente de los vecinos de la zona de la vivienda siniestrada, los cuales colaboraron desde un primer momento con todos los medios que tenían a su alcance, consiguiendo que la evacuación de los moradores se realizase de forma rápida y segura para su integridad física.