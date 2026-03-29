Un camión cargado con contenedores en la zona del Pont d'Europa empezó a quemarse, por causas que investigan
Los bomberos trabajan para extinguir las llamas y evitar que afecten a otros elementos del espacio portuario de carga
BarcelonaUn incendio en el puerto de Barcelona ha quemado este 29 de marzo, alrededor del mediodía, un camión cargado con varios contenedores de mercancías. Algo que ha generado una gran columna de humo negro.
El fuego ya está tratando de ser extinguido por parte de los bomberos, según han informado a EFE fuentes del Port y del Ayuntamiento de la ciudad. En la zona del Pont d'Europa es donde ha ardido el vehículo.
Estaba allí en un punto del espacio de carga, a la espera de que se embarcase la mercancía, cuando ha empezado a quemarse, por causas que ya investigan. Al lugar se movilizaron diez dotaciones para combatir el incendio.
76 llamadas vinculadas al incendio
Desde el 112 han comunicado que han recibido hasta 76 llamadas vinculadas al suceso, ya que se había generado un humo muy visible incluso desde la lejanía al Puerto de Barcelona.
Protección Civil ha precisado que "de momento, no constan personas afectadas". Si que han activado en fase de prealerta el plan PROCICAT por si requiriera otras actuaciones de prevención y seguridad.