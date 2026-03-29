Redacción Cataluña Agencia EFE 29 MAR 2026 - 14:44h.

María Badia i Cutchet fue Directora de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Cataluña cuando la presidió Puigdemont

"Que tu memoria nos ilumine para seguir luchando por nuestros derechos y libertades", ha dicho Francina Armengol para referirse a Badia

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BarcelonaHa muerto la filóloga y también exeurodiputada socialista María Badia i Cutchet a los 78 años, según comunicó el embajador delegado permanente de España en la Unesco, Miquel Iceta.

La barcelonesa falleció este 28 de marzo y desde que se conoció la noticia, se han sucedido los mensajes hacia su figura. "La recordamos y nos sentimos cerca de los suyos en un momento especialmente doloroso. Que la tierra le sea leve", expresó Iceta.

También ha lamentado su deceso el eurodiputado socialista Javi López, quien ha dicho de Badia que fue un "referente en la defensa de la lengua, la cultura y el proyecto europeo".

"Desde Bruselas, desde donde ejerció como diputada en el Parlamento Europeo, la recordaremos hoy y siempre", ha señalado a través de su cuenta de X, dando su apoyo a su familia.

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Por su parte, la actual presidenta del Congreso de los Diputados Francina Armengol ha expresado lo siguiente hacia Badia: "Que tu memoria nos ilumine por seguir luchando por nuestros derechos y libertades".

"Amante de nuestras Islas y firme defensora de la cultura y la lengua catalanas como herramientas vehiculantes del proyecto europeo que contribuyó a mejorar este mundo que hoy tiembla dentro de la incertidumbre", ha añadido.

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Trayectoria desde el profesorado a la política

Nacida en Sant Quirze del Vallés (Barcelona) el 13 de mayo de 1947, Maria Badia i Cutchet era licenciada en filología inglesa por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y fue profesora en las escuelas Nostra Llar y L’Escola de Sabadell.

En el año 1975 se incorporó a Convergencia Socialista de Cataluña, perteneciendo al PSC-PSOE, al crearse éste en 1978. Entre los años 1985 y 1994 colaboró con Raimon Obiols en la primera Secretaría del PSC-PSOE.

Ya en 1994, al ser elegido Obiols secretario de Relaciones Internacionales del PSOE en su XXXIII Congreso, pasó a ser coordinadora de esta secretaría en Madrid, donde permaneció hasta 1996, cuando regresó a Barcelona.

En la capital catalana ejerció como jefa de la Secretaría del Presidente del Parlamento de Cataluña, Joan Reventós. Desde diciembre de 1999 trabajó en la Secretaría de Política Europea e Internacional del PSC-PSOE y posteriormente fue elegida para dirigir dicha Secretaría.

Fue directora de Asuntos Exteriores de la Generalitat

Entre julio de 2004 y junio de 2014 fue eurodiputada del Parlamento Europeo. En 2015 se dio de baja en el PSC-PSOE y en enero de 2016 fue nombrada Directora de Asuntos Exteriores de la Consejería de Asuntos Exteriores, Relaciones Internacionales y Transparencia de la Generalitat de Cataluña, bajo la presidencia de Carles Puigdemont.

Pareja del actor Artur Trias, en mayo de 2014 había firmado junto con otros miembros del sector crítico del PSC un manifiesto para impulsar un movimiento socialista de "vocación mayoritaria".

Precisamente el actual conseller de la Unión Europea y Acción Exterior del Govern Jaume Duch ha reconocido en sus redes sociales estar "entristecido" por el fallecimiento de Badia: "Contribuyó positivamente a nuestra proyección europea, con generosidad y eficacia, siempre fiel a sus convicciones", ha dicho también.