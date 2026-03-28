La política quiere optar a la alcaldía de la ciudad de València en las próximas elecciones municipales

Más Madrid ha celebrado que la exvicepresidenta haya anunciado su regreso a la política

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ValenciaLa exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra ha anunciado este sábado su intención de regresar a la primera línea política para optar a la alcaldía de la ciudad de València en las próximas elecciones municipales.

Oltra ha hecho este anuncio en un acto de su partido, Iniciativa, miembro de la coalición Compromís y del que fue coportavoz, que celebra hoy en el complejo cultural La Petxina de València su séptimo congreso ordinario, bajo el lema ‘Activas y combativas: el impulso de las izquierdas’.

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Ha sido además su primer acto público tres semanas después de que un juzgado de València haya acordado -por orden de la Audiencia Provincial de Valencia y contra su propio criterio, ya que no halló indicios de delito, y el de la Fiscalía, que no ha formulado acusación- abrir juicio oral contra ella y miembros de su equipo por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por su exmarido.

Más Madrid celebra la vuelta de Oltra, una persona que "no se rinde" y que pondrá la política "al servicio de su pueblo"

Más Madrid ha celebrado que la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, haya anunciado su regreso a la política y su voluntad de ser candidata a la Alcaldía de Valencia, destacando que es una persona que "no se rinde" y que pondrá la política "al servicio de su pueblo".

"Cuando han atacado a Mónica Oltra es porque saben que ella no se rinde, que va a poner la política al servicio de su pueblo. ¡Toda la fuerza, compañera!", ha señalado este sábado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, a través de sus redes sociales.

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Por la misma vía, la jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha remarcado que su regreso es "la mejor noticia de todas" para que Valencia "vuelva a tener un Ayuntamiento a la altura de su gente". "Te echábamos de menos", ha escrito, por su parte, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García.