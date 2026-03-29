Los funcionarios de la cárcel Brians 2 de Barcelona frustran un intento de huida de dos reclusos

Según ha explicado el sindicato CSIF en un comunicado, "los sistemas de alarma no se activaron y piden que se refuercen las medidas de seguridad del centro

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BarcelonaLos funcionarios del Centre Penitenciari Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), han frustrado durante la madrugada de este domingo el intento de huida de dos internos del Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT), ha informado la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática en un comunicado.

Según ha explicado el sindicato CSIF en un comunicado, los internos lograron abandonar la celda tras manipular el plafón y accedieron a la planta técnica portando palos manipulados y una barra de hierro pero, una vez en esa zona, "carecían de posibilidad real de evasión".

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El intento de fuga de los presos

Según el departamento, la actuación de los profesionales permitió detectar la incidencia de manera inmediata, activar el protocolo de seguridad y localizar a los dos internos en pocos minutos, de forma que no pudieron culminar la huida.

Una vez localizados, los dos presos fueron retenidos y trasladados de nuevo al DERT, donde se les han aplicado las medidas de seguridad correspondientes, sin que durante la intervención se hayan producido incidentes graves.

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El departamento ha señalado que, de acuerdo a los procedimientos habituales en este tipo de situaciones, se ha autorizado el traslado de ambos internos a otros centros penitenciarios.

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Desde CSIF aseguran que "los sistemas de alarma no se activaron, constatándose nuevamente que dichos dispositivos llevan tiempo sin funcionar correctamente" y solicitan que se refuercen las medidas de seguridad estructural, que se garantice el correcto funcionamiento de los sistemas de alarma y que se aumente la dotación de personal en los módulos de especial régimen.