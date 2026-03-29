Se ha optado por reubicarlo en un módulo con un ambiente más tranquilo para evitar nuevos altercados

La Fiscalía pide que se interrogue a todos los médicos que atendieron al bebé maltratado por sus padres en Barcelona

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BarcelonaLa dirección del centro penitenciario de Brians 1, donde se encuentra el padre acusado de maltratar a su bebé de seis semanas en Barcelona, ha decidido trasladar de módulo al hombre tras registrarse un incidente con otros internos. La medida se ha adoptado como precaución después de que el hombre, en prisión provisional desde el pasado viernes, fuera identificado dentro de la cárcel.

Según fuentes cercanas al ámbito penitenciario, y como recoge El Periódico, el reconocimiento por parte de algunos reclusos derivó en un episodio de tensión que acabó en una agresión de carácter leve, sin que se produjeran lesiones. Los hechos habrían tenido lugar días atrás y, tras lo ocurrido, se ha optado por reubicarlo en un módulo con un ambiente más tranquilo para evitar nuevos altercados.

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La Fiscalía pide que se interrogue a todos los médicos que atendieron al bebé maltratado

La Fiscalía de Barcelona ha solicitado al juez que interrogue a todos los médicos y profesionales que atendieron al menor en los distintos centros por los que pasó: al hospital del Mar y al Sant Joan de Déu y Sant Pau, según recoge El Periódico.

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Con el interrogatorio la Fiscalía pretende que las autoridades conozcan tanto los síntomas por los que fue atendido en esos centros de salud como si ya existían algunas lesiones de posibles malos tratos o si la actitud de los padres fue sospechosa en algún momento.

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El bebé había pasado por diferentes centros antes de acabar en Vall d'Hebron

El bebé había pasado por diferentes centros asistenciales y hospitalarios de Barcelona antes de llegar a Vall d'Hebron, donde se encuentra ingresado en estado grave.

El Departamento de Salud ha informado este viernes de esta circunstancia y ha asegurado que ha abierto una investigación para "analizar" toda la información sobre las visitas del bebé a diferentes centros desde su nacimiento.

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El Periódico de Cataluña ha publicado que la madre declaró que había llevado al niño a su pediatra y a los hospitales del Mar, Sant Joan de Déu y Sant Pau antes de acabar en Vall d'Hebron.

En un comunicado, Salud ha señalado que "los motivos de las visitas del menor fueron diversos y de diferentes consideración".

En una de estas visitas a un centro hospitalario, los profesionales asistenciales activaron el protocolo de maltrato infantil, y derivaron al bebé al Hospital Universitario Vall d'Hebron, que es centro de referencia en estos casos.

A partir de aquí, la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia (DGPPIA) activó el Servicio de Atención Urgente a los Maltratos de la Infancia y la Adolescencia (SAUM) y el protocolo correspondiente.

Este protocolo prevé la retirada inmediata de la tutela a los padres en casos como éste, por lo que el menor se encuentra ahora bajo la protección de la Generalitat.

El caso está bajo investigación judicial y los padres se encuentran detenidos y a disposición de la justicia.