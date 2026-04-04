El bajo empezó a arder poco antes de las 2:37 horas en un bloque de pisos de la calle Rafael Campalans
Por la inhalación de humo del incendio, el afectado fue evacuado al Hospital Moisés Broggi de Sant Joan Despí
BarcelonaUn hombre se encuentra hospitalizado en estado grave después de incendiarse de madrugada la habitación donde se encontraba en un edificio de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Así lo han señalado los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, que movilizaron hasta el lugar a cuatro dotaciones tras recibir el aviso a las 2:37 horas de este 4 de abril.
Según han detallado, el fuego se había declarado en un cuarto en los bajos de un bloque de cinco plantas más otra baja. Concretamente en la calle Rafael Campalans del municipio barcelonés.
Ingresado por inhalación de humo en Sant Joan Despí
Los efectivos localizaron en el interior del inmueble al varón, a quien rescataron para poner a salvo, y también trabajaron para extinguir las llamas lo antes posible, evitando así su propagación a otras zonas.
Sanitarios desplazados en cuatro ambulancias atendieron al afectado por inhalación de humo y lo evacuaron al Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí, donde permanece todavía ingresado. Así lo han especificado desde Emergencias.
Por suerte y gracias a la rápida actuación de los bomberos, los pisos restantes no se vieron dañados por las llamas. Ventilaron de forma natural la habitación donde se originaron, por causas que se investigan.