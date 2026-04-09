Mabel Cupet Sevilla, 09 ABR 2026 - 11:08h.

La familia considera una vulneración grave de la práctica médica al no haberse realizado las pruebas necesarias a tiempo

La víctima acudió más de 12 veces a urgencias antes de que le detectaran el tumor

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Una mujer de 44 años, cuyas iniciales responde a I.L.B, ha fallecido en Sevilla tras denunciar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por un presunto error en el diagnóstico de un tumor en la pierna. Tras su muerte, la familia, representada por el despacho Sires Abogados, ha presentado una denuncia para investigar un posible delito de homicidio por imprudencia relacionado con la atención médica que recibió durante meses. Este caso recuerda al de la mujer sevillana de 37 años que falleció hace unos días y reclamaba más de 400.000 euros por un error diagnóstico de un tumor cerebral.

Acudió hasta en 12 ocasiones a los servicios de urgencias

Según una nota de prensa del abogado de la familia de la mujer de 44 años fallecida, la denuncia se dirige contra varios profesionales sanitarios del SAS, a quienes se atribuye una posible falta de diligencia en el seguimiento clínico de la paciente.

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Según recoge el escrito, la mujer acudió en junio de 2024 por primera vez a urgencias aquejada de un dolor persistente en la pierna derecha, que se extendía desde la rodilla hasta el muslo. Durante ese mes de junio, la mujer acudió hasta doce veces tanto a atención primaria como hospitalaria y realizó tres consultas telefónicas, sin que se lograra identificar el origen de la dolencia.

De acuerdo con la versión de la acusación, las pruebas practicadas se centraron principalmente en la rodilla, descartando lesiones en esa articulación, pero sin ampliar el estudio a otras posibles causas pese a la continuidad e intensidad del dolor.

Un diagnóstico tardío

No fue hasta el 31 de marzo de 2025 cuando, tras acudir a urgencias por problemas digestivos, una prueba de imagen abdominal permitió detectar de forma casual una masa tumoral de gran tamaño en el muslo. Posteriormente, se confirmó que se trataba de un sarcoma pleomórfico indiferenciado de alto grado, un tipo de cáncer especialmente agresivo.

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Tras el diagnostico, la mujer fue derivada al Hospital Virgen del Rocío, habiéndose decidido realizar tratamiento de quimioterapia siendo fallido éste por complicaciones digestivas e infecciosas. Posteriormente, fue trasladada a la unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San Lázaro.

Muere un año después de denunciar el error

La paciente falleció el 1 de abril de 2026, después de un rápido empeoramiento de su estado de salud. La denuncia sostiene que pudo producirse una vulneración grave de la práctica médica “al no haberse realizado las pruebas necesarias a tiempo, lo que habría retrasado el diagnóstico e impedido iniciar un tratamiento en fases más tempranas de la enfermedad”.

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Desde el despacho que ejerce la representación legal, Sires Abogados, consideran que existen indicios suficientes para investigar lo ocurrido. A su juicio, el retraso diagnóstico podría haber sido determinante en la evolución del caso, por lo que reclaman que sean los tribunales los que esclarezcan los hechos y determinen si existieron responsabilidades.