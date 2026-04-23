Asun Chamoso 23 ABR 2026 - 19:30h.

La nueva terapia CAR-T la ha desarrollado el VHIO, en colaboración con el Hospital del Mar Research Institute

En el ensayo participarán quince pacientes que hayan agotado las opciones terapéuticas

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BarcelonaEl Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) ha puesto en marcha el ensayo clínico en el que se tratará por primera vez a pacientes con tumores impulsados por la proteína HER2, con una innovadora terapia CAR-T de última generación desarrollada por el equipo de investigación liderado por Joaquín Arribas, jefe del Grupo de Factores de Crecimiento del VHIO y director del Hospital del Mar Research Institute Barcelona. "Es un ensayo de medicina personalizada que va dirigido a un tipo de tumor que se denomina positivo para HER2, que es aproximadamente un 20% de todos los tumores de mama. También representa un 20% de los tumores gástricos y, en general, representa un 4% de todos los tumores", asegura Arribas.

La terapia CAR-T es una terapia celular avanzada que consiste en modificar genéticamente células inmunitarias del paciente, concretamente las células T, para conseguir que ataquen a dianas específicas de los tumores. "Se obtienen células del sistema inmune de la sangre de los pacientes, se modifican en el laboratorio para que reconozcan las células tumorales y se reintroducen para que las células inmunes, educadas en el laboratorio, sean capaces de matar células tumorales sin afectar a las sanas", explica el investigador. Es una reeducación o una redirección. El sistema inmune tiene memoria y las células inmunes permanecen, y si vuelven a surgir las tumorales, esta memoria haría que fueran muy eficaces y las eliminaría de forma rápida. Para la terapia, antes hay que dar quimioterapia, pero "tiene la ventaja, en algunos casos, en tumores hematológicos, con una sola terapia, responden durante mucho tiempo. Esperamos que con el nuevo CAR-T se vea lo mismo en tumores sólidos y que con una terapia se obtengan respuestas duraderas en el tiempo".

Terapia mejorada

Se trata de un nuevo tipo de terapia CAR-T distinto al que se usa en tumores de la sangre. "Lo hemos hecho es mejorar los CAR-T añadiendo otro componente antitumoral para ver si conseguimos que funcionen en tumores sólidos. Y esta es la novedad del ensayo. Un tumor sólido es un tumor que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo que no sea la sangre. La novedad es que es un nuevo tipo de CAR-T, que todavía no se ha usado contra tumores sólidos, y lo centramos en este tipo de tumor que se denomina positivo para HER2", indica y añade: "El objetivo fundamental en un ensayo en fase 1 es demostrar que la terapia es segura y también ver si hay respuestas antitumorales y ver si los tumores si no desaparecen, por lo menos responden a la terapia".

La proteína HER2 es un receptor de la superficie de la membrana celular. Es como una antena que usan las células para comunicarse con el exterior. En los células tumorales, se producen cantidades enormes de esta proteína y es lo que la convierte en maligna". Es una alteración que puede estar en casi todos los tumores, pero tienen más presencia en el cáncer de mama y el gástrico.

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Doble ataque

Hasta ahora, esta terapia se ha mostrado efectiva en tumores de la sangre "porque son más accesibles para las células del sistema inmune. Para ellas, es más difícil entrar los tejidos sólidos. Por eso, necesitan CAR-T reforzados como el que hemos diseñado nosotros". Arribas destaca cuál es el reto en tumores sólidos: "Las células modificadas en laboratorio e introducidas en la sangre tienen que encontrar las células tumorales y llegar al tejido, como el de mama, y salir de la sangre y penetrar en el tumor. No es sencillo porque los tumores tienen mecanismos para evitarlo. Así que hemos tenido que diseñarlo para que lo consigan. El gran reto es encontrar maneras para reforzar la actividad de los linfocitos para que maten las células tumorales, pero que no las sanas".

"Dentro de la célula inmune, hemos incluido dos terapias antitumorales independientes: un CAR-T y la otra es un anticuerpo biespecífico. Y las dos son independientes y atacan a la célula tumoral por dos vías distintas. Se golpea el tumor dos veces", destaca Arribas. Las dos terapias unidas sí acaban con los tumores. En los modelos experimentales está funcionando: "En un ratón, con un tumor humano real, hemos sido capaces de eliminar totalmente el tumor, en bastantes ocasiones, y no solo eliminarlo, sino también durante bastante tiempo. Un año después, seguían libres de enfermedad, ya no tenían células tumorales, y si se les implantaban de nuevo células antitumorales, no crecían. Tiene que ver con la memoria. Los CAR-T seguían ahí", destaca. La terapia podría funcionar para cualquier tumor que sea positivo para HER2, que supone el cuatro por ciento de los tipos de cáncer. Uno es el de mama o los de colon.

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Se buscan pacientes

El ensayo acaba de empezar y está buscando pacientes. De momento, les han contactado seis. Según Arribas, calculan que en mayo podrán empezar con el primero. Luego, se reclutarían hasta llegar a los quince pacientes, que es el objetivo que se han marcado. "Han de tener tumores HER2 positivos y ser capaces de entrar en un ensayo así. Incluye quimioterapia, más la obtención de las células y la reintroducción. El sistema inmune tiene que estar lo suficientemente intacto y tiene que haber agotado las opciones terapéuticas", concreta. Se espera que los primeros resultados puedan llegar en 2028: "Estamos convencidos de que va a ser segura y esperamos que, en algunos casos, se vea actividad antitumoral y que los tumores dejen de crecer e incluso disminuyan", afirma el investigador.

Este ensayo clínico académico de fase 1 está financiado por la Asociación Española Contra el Cáncer con el apoyo de Ausonia, y por el Instituto de Salud Carlos III. Las células CAR-T se producirán en el Banc de Sang i Teixits (BST) de Cataluña.