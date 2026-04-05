Siete personas, entre ellas un menor de edad, han sufrido contusiones debido al derrumbe de parte del techo de un hotel de Benidorm, Alicante

Cinco de los heridos, con edades comprendidas entre los 33 y los 80 años, han sido trasladadas a la Clínica de Benidorm y al Hospital Marina Baixa

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BenidormSiete personas, entre ellas un menor de edad, han sufrido contusiones este domingo debido al derrumbe de parte del techo de un hotel de Benidorm (Alicante), según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso del derrumbe se ha recibido sobre las 14:20 horas y el personal sanitario que se ha desplazado hasta el lugar ha atendido a cinco hombres y dos mujeres por contusiones, de las que un menor de ocho años y un hombre de 78 han sido dados de alta allí mismo.

Trasladados a centro sanitarios

Las cinco personas restantes, con edades comprendidas entre los 33 y los 80 años, han sido trasladadas a la Clínica de Benidorm y al Hospital Marina Baixa.

El CICU ha movilizado unidades del SAMU, Soporte Vital Básico y Transporte No Asistido, y ha contado con el apoyo de Cruz Roja para esta intervención, según han indicado las mismas fuentes.

El medio de comunicación 'Información' ha podido conocer gracias al Ayuntamiento de Benidorm que a la zona se ha trasladado un arquitecto municipal "para establecer las posibles causas y alcance del desprendimiento de parte del techo de pladur".