El andamio se ha venido abajo aproximadamente desde la mitad del edificio, el cual consta de 18 plantas

Los bomberos han trabajado en el lugar retirando los escombros y rescatando a los afectados por el desplome

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Dos trabajadores de 26 y 45 años fallecieron este pasado miércoles 22 de abril por la mañana en el desplome de un andamio de obra en la ciudad de Benidorm, Alicante. Un tercer operario ha podido evitar la caída y por sus propios medios ha vuelto al edificio por un balcón para ponerse a salvo, según fuentes sanitarias y del Consorcio Provincial de Bomberos.

Uno de los fallecidos era vecino de Santomera, Murcia, según ha confirmado el alcalde de la localidad, Víctor Martínez, en redes sociales. "No están solos, todo un pueblo les acompaña en este momento tan duro", ha querido transmitir a los familiares, amigos y compañeros.

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Los servicios médicos confirmaron las muertes

El siniestro se ha registrado hacia las 10:49 horas de este pasado miércoles en el número dos de la calle Ibiza, de acuerdo con el aviso recibido por el cuerpo de bomberos. Por parte del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), se han desplazado hasta el lugar una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y un Soporte Vital Básico (SVB), cuyos servicios médicos han confirmado las dos muertes.

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Asimismo, el Consorcio Provincial de Bomberos ha movilizado una unidad mando jefatura, un furgón de salvamentos varios y una autoescalera con un sargento, un cabo y seis efectivos del parque de Benidorm.

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Los bomberos han trabajado en el lugar retirando los escombros y rescatando a los afectados por el desplome. En un primer momento, se ha confirmado un fallecido y un herido muy grave, aunque este último finalmente también ha perdido la vida en el siniestro.

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Día de luto y minutos de silencio

Por su parte, el Ayuntamiento de Benidorm ha decretado un día de luto oficial por la muerte de estos dos operarios en este accidente laboral registrado en las obras de la fachada de un edificio en la calle Ibiza.

Asimismo, ha convocado a la ciudadanía a participar este jueves 23 de abril en un acto en el que se guardarán tres minutos de silencio en señal de duelo, que tendrá lugar a las 12:00 horas a las puertas del consistorio.

El presidente de la Diputación alicantina y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha mostrado su "pesar" por "este accidente de consecuencias fatales" y ha trasladado a familiares, amigos y compañeros de los dos fallecidos "las condolencias" en nombre del municipio.

Un edificio de 18 plantas

Fuentes municipales han explicado, en un comunicado, que "nada más tener conocimiento de lo ocurrido" el primer edil "se ha desplazado al lugar del accidente acompañado de otros miembros del gobierno local para interesarse y ponerse a disposición de los afectados, así como de los equipos sanitarios y efectivos de seguridad y rescate que han actuado en la emergencia", entre los que están el Consorcio Provincial de Bomberos, la Policía Local y la Policía Nacional.

Desde el consistorio han indicado que el siniestro se ha producido "debido al desplome de un andamio de la obra en la que estaban trabajando los operarios fallecidos". "Según los primeros datos, el andamio se ha venido abajo aproximadamente desde la mitad del edificio, de 18 plantas. La caída de la estructura ha generado una intervención de gran complejidad, con abundantes escombros en la vía, para entre otras cosas asegurar el entorno, atender a las víctimas y descartar nuevas afecciones derivadas del derrumbe", ha apuntado el Ayuntamiento.