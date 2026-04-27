Trabajadores de los institutos Margarida Xirgu y Eugeni d'Ors de L'Hospitalet de Llobregat se han concentrado este lunes a las puertas de los centros para protestar por la medida

El objetivo es que los agentes se mantengan en contacto con los institutos asignados adonde acudirán cada día, sin arma y sin uniforme para evitar posibles conflictos entre los menores

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La polémica está servida en Cataluña después de la decisión de la Generalitat de desplegar agentes de los Mossos en 13 institutos. El objetivo es reducir la conflictividad y disuadir de peleas violentas y agresiones en el alumnado, pero la medida ha generado un fuerte rechazo entre profesores, familiares y sindicatos educativos, que ya este lunes se han concentrado a las puertas de varios de esos centros. Consideran que la medida no se justifica. La información del periodista Adrián Doltz.

Las protestas han tenido lugar poco antes del inicio de la jornada escolar, convocadas por sindicatos de docentes Ustec, el mayoritario en el sector, y por las asambleas de profesores y otros trabajadores en los que se han leído carteles con lemas como "Menos mossos y más educadores sociales", "Ni formados ni uniformados. Más recursos y menos policía" y "Fuera las fuerzas de ocupación de los centros educativos".

Las asambleas de trabajadores de los dos institutos de l'Hospitalet han hecho público un comunicado conjunto en el que reclaman al Govern la retirada del plan, que consideran no ayudará a resolver el problema de la conflictividad porque en su opinión "no se arregla con medidas policiales, sino sociales". Este colectivo, además, reivindica la contratación de profesionales especializados en acompañar a los alumnos en situaciones complejas como educadores sociales, orientadores o cuidadoras.

La propuesta de incorporar a los Mossos de paisano, sin arma, a la comunidad educativa defiende que los agentes se mantengan en contacto con los tres o cuatro institutos que se le han asignado adonde acudirán cada día, sin arma y sin uniforme para evitar posibles conflictos o mediar en los que surjan. Se coordina con el claustro de profesores y hace labores de prevención en los 13 centros ubicados en las zonas educativas de L'Hospitalet de Llobregat, Vic, Alta Ribargorça-Vall d'Aran y Tàrrega (Lleida) y en dos institutos de El Prat de Llobregat y Sabadell.

Una iniciativa con polémica: los sindicatos piden más recursos

La iniciativa, Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el entorno educativo (EDUSEG), ha sido impulsada por el Departamento de Educación y los Mossos d’Esquadra, que se pondrá en marcha este mes de forma experimental en 13 centros de secundaria catalanes con el rechazo de ERC, Junts, los sindicatos educativos que reclaman más recursos, mediadores sociales, psicólogos, antes que agentes de Policía.

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Algunos padres reclamaban este servicio, pero otros consideran que es criminalizar a los alumnos. Este año ya se han contabilizado más de 5.000 denuncias, muchas por acoso escolar, según la Generalitat. La iniciativa forma parte de un proyecto piloto creado a partir de una evolución del conocido Programa Agente tutor, ya en marcha en Madrid, Galicia e Ibiza.