Mabel Cupet Sevilla, 20 ABR 2026 - 12:05h.

La intervención policial permitió identificar rápidamente al dueño, un trabajador de 42 años que desconocía cómo había perdido sus pertenencias

El dinero estaba destinado a la reparación de una furgoneta utilizada por una empresa dedicada a la atención de personas con diversidad funcional

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En una época en la que los gestos cotidianos pasan desapercibidos, la historia de Belén y Lucía Muñoz demuestra que la honestidad sigue teniendo un lugar destacado. Estas dos jóvenes, de 21 y 19 años y naturales de Ardales, Málaga, protagonizaron el pasado 6 de abril un acto de civismo que ha terminado por trascender mucho más allá de su entorno más cercano.

Todo ocurrió en el barrio malagueño de Miraflores. Ambas regresaban a sus pisos tras hacer unas compras cuando, de forma inesperada, se toparon con una cartera en el suelo. Al recogerla, comprobaron que en su interior había documentación personal y una cantidad considerable de dinero en efectivo: 1.332,50 euros.

Nervios, dudas y una decisión firme

El hallazgo las dejó en estado de sorpresa y nerviosismo. “Nos pusimos muy nerviosas”, recuerda Lucía, estudiante de Magisterio Infantil, que aquel día caminaba junto a su prima Belén, alumna de un grado superior de Integración Social. Venían de comprar cuando vieron el suelo la cartera, durante unos minutos esperaron en la zona por si alguien regresaba a buscar la cartera, pero al ver que nadie aparecía, decidieron llevársela con la intención de hacer lo correcto.

Ya en casa, y todavía con la incertidumbre del momento, optaron por avisar a sus familias y, acto seguido, ponerse en contacto con la Policía Local. La respuesta fue inmediata. Una patrulla se desplazó hasta su barrio para recoger la cartera e iniciar las gestiones necesarias para localizar a su propietario.

Un dinero con un destino solidario

La intervención policial permitió identificar rápidamente al dueño, un trabajador de 42 años que desconocía cómo había perdido sus pertenencias. En el interior no solo se encontraba el dinero, sino también tarjetas bancarias, permiso de conducir y tarjeta sanitaria. Días después, fue citado en dependencias municipales, donde pudo recuperar la cartera con todo su contenido intacto.

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Sin embargo, la historia adquirió un significado aún más profundo cuando se conoció el fin de ese dinero. Los más de 1.300 euros estaban destinados a la reparación de una furgoneta utilizada por una empresa dedicada a la atención de personas con diversidad funcional. Un detalle que reforzó la importancia del gesto de las jóvenes. “Sentimos empatía porque si nos pasara a nosotras, nos gustaría que hicieran lo mismo”, explica Lucía. Esa idea, sencilla pero contundente, fue la que terminó guiando su decisión.

El agradecimiento del propietario y reconocimiento institucional

El propietario, visiblemente emocionado, no tardó en contactar con ellas para agradecerles personalmente lo ocurrido. También la Policía Local quiso reconocer su conducta ejemplar, invitándolas a sus dependencias, donde recibieron un pequeño obsequio y el agradecimiento institucional por su comportamiento.

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Para Belén y Lucía, más allá de cualquier reconocimiento, queda la satisfacción de haber actuado conforme a sus valores. Un gesto aparentemente simple, pero cargado de significado, que ha servido para poner el foco en la importancia de la honestidad.

Orgullo en Ardales

La repercusión de lo ocurrido ha sido especialmente notable en Ardales, el municipio del interior malagueño del que ambas son naturales. Con apenas 2.500 habitantes, se trata de una localidad donde los vínculos vecinales siguen siendo estrechos y donde historias como esta corren de boca en boca. Su alcalde, Juan Alberto Naranjo, no dudó en mostrar su orgullo: se trata, aseguró, de “un ejemplo para todo el pueblo” y una prueba de que sigue existiendo “confianza en la juventud”.

No es, además, un caso aislado. Historias similares se repiten en distintos puntos de Andalucía. Hace apenas unas semanas, en la localidad sevillana de Arahal, un grupo de siete menores encontró una importante cantidad de dinero en efectivo en plena calle, en la zona de la calle Velázquez. Al igual que Belén y Lucía, optaron por entregarlo a la Policía Local para que pudiera localizarse a su propietario.

Historias que se repiten en Andalucía

En ese caso, los agentes decidieron no hacer pública la cantidad exacta para facilitar la identificación del dueño, pero sí quisieron destacar públicamente el comportamiento de los menores, a los que definieron como “pequeños grandes ciudadanos”.

Relatos como estos, dibujan una realidad que a menudo queda en segundo plano, la de una ciudadanía que, lejos de aprovechar la ocasión, elige actuar con responsabilidad. Pequeños gestos que suman.