Carlos Plá Valencia, 15 JUN 2026 - 14:44h.

El tribunal ha determinado que no hubo consentimiento de la víctima en las dos acciones en las que el futbolista le introdujo los dedos en la vagina a la joven en su chalet de Bétera

Condenado a 17 años de cárcel por violar y maltratar a su esposa y a la hija menor de esta de manera continuada

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La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha condenado a ocho años y medio de prisión a Rafa Mir, futbolista del Sevilla cedido en Elche CF, que fue juzgado el pasado 28 de mayo por un delito de agresión sexual y un delito de lesiones.

El tribunal ha determinado que no hubo consentimiento alguno en las dos acciones en las que el acusado le introdujo los dedos en la vagina a la víctima, tanto en la piscina de su chalet de la urbanización Torre en Conill de Bétera como posteriormente en el baño de su chalet en la urbanización de lujo Torre en Conill de Bétera (Valencia). De esta forma, da veracidad a la declaración de la joven y no a la del futbolista que aseguró en el juicio que todo fue consentido.

El tribunal ha impuesto también dos años de cárcel al segundo acusado, el también futbolista Pablo Jara, a dos años y medio de prisión y al pago de una multa por un delito de agresión sexual, otro contra la integridad moral y un delito leve de lesiones.

Los compañeros de ElDesmarque han podido hablar con el abogado de Rafa Mir que confirma que recurrirán la sentencia.La sentencia, que ha sido notificada este lunes a las partes y que no es firme, establece una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condenado y de 6.280 euros para la denunciante del segundo.