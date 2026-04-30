Detectados 13 nuevos casos de peste porcina africana en jabalíes en Cataluña, con casi 300 positivos desde el inicio del brote

Así es el Jardín Geológico, el primer museo de Barcelona en la calle: nace para convertirse en un espacio docente y de divulgación

Compartir







La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña ha informado de la detección de 13 nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes dentro de la zona de alto riesgo esta semana: 8 en El Papiol, 2 en Sant Feliu de Llobregat, 2 en Sant Cugat del Vallès y 1 en Barcelona.

Resultados de las muestras analizadas

De las 448 muestras analizadas durante la última semana, 435 han resultado negativas, mientras que las positivas representan un 2,91% del total, según ha detallado la Conselleria en un comunicado este jueves.

Desde el inicio del brote, el pasado 28 de noviembre, se han detectado 297 casos positivos de los 3.677 jabalíes analizados en un total de 19 municipios, entre ellos Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Castellbisbal y Barcelona.

Capturas y medidas de control

Durante la última semana se han capturado 450 jabalíes en la zona infectada, lo que eleva el total a 4.590 capturas. Fuera de la zona afectada, la Generalitat estima que se han capturado 26.587 jabalíes en lo que va de año, teniendo en cuenta que en los meses de abril y mayo no se realizan batidas.

PUEDE INTERESARTE Un apagón deja a 90.000 abonados sin luz en Barcelona durante una hora tras una desconexión en una subestación eléctrica

Además, para contener la propagación de la enfermedad, se han instalado 26 trampas y 34 sistemas ‘pig brig’, y se han ejecutado 320 kilómetros de cierres con el objetivo de evitar la entrada o salida de jabalíes en las zonas restringidas.