Asun Chamoso 30 ABR 2026 - 12:01h.

La incidencia se ha producido en la subestación situada en el barrio de Sant Andreu de Barcelona

Un año desde el gran apagón: aumenta la demanda de productos básicos para situaciones de emergencia

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BarcelonaDos días después de cumplirse el primer año del gran apagón que dejó a España a oscuras, Barcelona se ha vuelto a quedar sin luz. A las 10.21 horas de este jueves se ha producido una desconexión de alta tensión en la subestación eléctrica situada en el barrio de Sant Andreu de Barcelona. Fuentes de Endesa señalan que, en un primer momento, la incidencia ha afectado a 90.000 clientes de la compañía, unos abonados repartidos por varios barrios de la zona norte de ciudad como Sant Andreu, Horta, Sant Gervasi o Nou Barris y también ha afectado a municipios del área metropolitana de Barcelona como Badalona y Montcada i Reixac.

La incidencia, de la que se desconocen las causas, ha obligado a los equipos técnicos a trabajar a restablecer el servicio por líneas alternativas. Así quince minutos más tarde, la cifra de afectados se ha rebajado a 60.000 abonados. Finalmente, una hora más tarde, a las 11.27 horas, el servicio ha quedado totalmente restablecido y los afectados han recuperado la luz.

De forma paralela, dotaciones de los Bomberos de Barcelona se han desplazado hasta el barrio de Roquetes, en la montaña de Collserola, por la incidencia en tres torres de alta tensión, sin que haya provocado heridos. El incendio ha levantado una columna de humo visible desde diferentes puntos de la ciudad.