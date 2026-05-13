Asun Chamoso 13 MAY 2026 - 19:30h.

El Ayuntamiento de Blanes quiere potenciar la proyección turística y cultural

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GironaEn Blanes, Girona, han decidido ponérselo fácil a quien quiera hacerse un selfi con un fondo idílico en la ciudad donde empieza la Costa Brava. El Ayuntamiento, a través del Departamento de Turismo, ha completado la instalación de una ruta de puntos de selfi en diferentes lugares emblemáticos. El último que se acaba de colocar destaca por su interés cultural, histórico y paisajístico. Está situado en la plaza de la Iglesia, frente al antiguo Palacio Vescomtal de los Cabrera, desde donde se ve una atractiva perspectiva del casco histórico.

El objetivo es que tanto los visitantes como los vecinos puedan descubrir Blanes desde inmejorables perspectivas para mejorar su experiencia a través de sus principales atractivos turísticos, paisajísticos y de patrimonio. Para ello, han decidido hacerlo más cómodo con la creación de un recorrido turístico de puntos de selfie. Solo hay que colocar el móvil dentro del soporte para poder hacer la mejor fotografía desde el lugar donde está situado. "Con la puesta en marcha de esta ruta de puntos selfi, desde el Ayuntamiento de Blanes queremos seguir apostando por iniciativas de promoción turística innovadoras que contribuyen a poner en valor nuestros atractivos, así como reforzar nuestra proyección como destino turístico", destaca Joan Felip, teniente de alcalde de Promoción de la Ciudad, Turismo, Comercio y Empresa.

Ocho rincones emblemáticos

En total, hay ocho puntos que configuran la ruta por los rincones más emblemáticos del municipio, aquellos espacios que destacan por su atractivo paisajístico, patrimonial, cultural o histórico. En este sentido, están situados en el Camino de Ronda-Cala Bona (Cala San Francisco); el Castillo de San Juan, desde donde se encuentra una magnífica perspectiva de la ciudad; el Puerto Pesquero, uno de los rincones donde las puestas de sol son electrizantes en Blanes; el Puerto Deportivo, con una magnífica vista de la bahía; la Playa de Blanes, junto a la escultura de Carl Faust, creador del Jardín Botánico; Sa Palomera-Portal de la Costa Brava, uno de los lugares más visitados; la Playa de s'Abanell-Els Pins; y el Palacio Vescomtal-Iglesia Parroquial, en el casco antiguo de la ciudad.

Aparte de la foto de postal que se puede hacer, los puntos también incorporan un código QR que permite acceder a contenidos digitales vinculados a cada espacio. Cuando se escanea, los visitantes acceden a la ficha del punto de interés donde se encuentran, con fotografías, descripciones y audioguías en distintos idiomas.

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A través del mismo acceso, los usuarios tienen un abanico de posibilidades como conocer la historia del municipio, seguir las redes sociales, acceder a la página web de turismo, descargar aplicaciones municipales y también consultar la agenda de actividades, restaurantes, hoteles y comercios locales.

La iniciativa de la ruta de puntos selfi se ha desarrollado con la empresa TURS como una forma de incentivar el recorrido por los espacios más emblemáticos de la ciudad de una forma más visual, actual y participativa. Los soportes convierten cada punto de la ciudad en una experiencia, que transforma puntos turísticamente atractivos en escenarios fotográficos interactivos. Su diseño invita a captar instantáneas de forma sencilla, divertida y segura, para potenciar la proyección turística y cultural de Blanes.