Asun Chamoso 04 MAY 2026 - 05:30h.

'Gaudí: ventanas al futuro' se podrá ver hasta el 25 de octubre en el Palau Güell

Una empresa japonesa impulsa el estudio y la muestra con piezas originales y réplicas de ventanas y vidrieras

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BarcelonaEn el desván del Palau Güell se puede descubrir a Antoni Gaudí a través de sus ventanas. Una mirada inédita de su obra desde la Casa Vicens hasta la Sagrada Familia que se muestra en 'Gaudí: ventanas al futuro'. "Su filosofía era de obra de arte total. Era un diseño integral desde el espacio, las ventanas, la ventilación hasta la iluminación para que todo tuviera un sentido. Adaptaba su diseño al espacio. Por eso, creaba aperturas diferentes", destaca Guillem Mundet, director del Palau Güell. Una visión "nueva, fresca y diferente" de un icono global como Gaudí impulsada por la empresa japonesa de productos arquitectónicos YKK AP. En ella trabaja la comisaria principal de la exposición, Ayano Kikuchi, que se enamoró de su obra cuando visitó Barcelona hace 20 años.

Un ejemplo de la creatividad y la imaginación está en el Palau Güell de Barcelona. Solo en ese edificio hay 150 ventanas diferentes. Situado junto a La Rambla, lo construyó el arquitecto entre 1886 y 1890 para el mecenas Eusebi Güell. Una gran obra de experimentación donde Gaudí tuvo libertad creativa y disponibilidad de recursos para trabajar con los mejores profesionales del momento. Con el estudio más detallado, han descubierto más aspectos de la funcionalidad y la diversidad de sus ventanas. "Son todas muy ingeniosas. Hay ventanas de guillotina. Algunas funcionan con poleas. Son de una diversidad brutal. Y es ver cómo dejan pasar la luz y cómo se usan para ventilar. Está todo pensado de forma integral y sostenible. Hace llegar la luz a sitios insospechados y crea corrientes para mantener un aire limpio dentro de los edificios", subraya Mundet.

En la exposición se enseña el atractivo de las ventanas creativas e innovadoras de Gaudí desde varios ángulos, presentando adornos de ventanas reales y vidrieras que se utilizaban antiguamente en sus edificios, réplicas interactivas y manijas que se pueden encontrar en sus edificios, además de maquetas, dibujos y estudios de investigadores y especialistas. Con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, el espacio expositivo se puede visitar hasta el 25 de octubre.

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Así en el recorrido se puede ver la evolución histórica de los primeros modelos para la Casa Vicens de Barcelona y cómo evolucionan desde el punto de vista estilístico y técnico. Una experimentación constante. Así en la Colonia Güell las ventanas tienen por la parte de fuera un 'trencadís' para reflejar la luz, el comedor de la Casa Batlló tiene unos grandes ventanales y en La Pedrera, tienen persianas. "Pone de manifiesto su genio, su capacidad para innovar y su creatividad y la idea sintética de los espacios. Pone en valor la originalidad y la creatividad extrema de Antoni Gaudí", destaca el director del Palau Güell.

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En paralelo a la exposición de Barcelona, se presenta la exposición satélite en Tokio, del 16 de mayo al 12 de julio, en el marco del evento de puertas abiertas Tokyo Architecture Festival 2026 en toda la ciudad. Como actividades complementarias del proyecto, por un lado, la Casa Batlló acogerá el ciclo “Nits de Finestres Gaudí”, una serie de visitas de entrada gratuita patrocinadas por YKK AP y disponibles diariamente del 1 al 30 de junio. También se organizarán eventos temporales, entre los meses de abril y octubre de 2026, en otros espacios emblemáticos vinculados a Antoni Gaudí como la Casa Vicens o la Colonia Güell. Además, el Palau Güell ha programado un ciclo de conferencias en torno a la exposición que se llevará a cabo del 13 de mayo al 4 de junio.

También se publicará el libro del mismo título 'Gaudí: Ventanas al Futuro' sobre las ventanas más distintivas del arquitecto, desde las primeras obras hasta la Sagrada Familia, mediante fotografías, materiales de diseño y ensayos de investigadores y especialistas.