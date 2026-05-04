Iván Sevilla 04 MAY 2026 - 19:30h.

El espacio astronómico cuya construcción ya ha empezado se ubicará en la parroquia de A Laxe, en la Sierra del Suído

Tras la reciente certificación como Destino Starlight, en el lugar puede verse el cielo con una pureza excepcional

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PontevedraEl municipio de Fornelos de Montes (Pontevedra) estrenará este 2026, si toda va según lo previsto, su primer mirador astroturístico para ver estrellas, planetas y galaxias "en condiciones únicas".

Después de "meses de trabajo", la Asociación Galicia Suroeste informó de que ya han empezado las obras de la infraestructura. Permitirá contemplar cuerpos celestes y tomar impresionantes fotos de la luna.

La idea es que la construcción del espacio, con una superficie central de "piedra autóctona, un planisferio interpretativo y elementos de descanso reclinables", esté finalizada para el verano.

Allí podrán colocarse equipos de observación móviles como telescopios y el lugar servirá también para desarrollar actividades tanto científicas como educativas, siempre respetando el entorno.

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Recién declarado Destino Starlight por su pureza excepcional

Que se haya promovido el proyecto concretamente allí, en la parroquia de A Laxe, donde se ubica la Sierra del Suído, que cubre la frontera entre la provincia pontevedresa y la de Ourense, no es casualidad.

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De forma reciente, los cielos de Fornelos de Montes y Oia fueron certificados con el reconocido sello Destino Starlight. Esto significa que es un enclave con muy buenas cualidades para la contemplación de cielos estrellados.

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No hay contaminación lumínica, es accesible para visitantes y, además, cuenta con los adecuados medios para ofrecer el astroturismo a quienes le interese disfrutar de estas experiencias nocturnas bajo una pureza paisajística excepcional.

La Fundación Starlight matiza que, "si el lugar no dispone aún de las infraestructuras y actividades, valora el proyecto que se tenga para desarrollarlas en el futuro". Justo lo que ha ocurrido en este caso en Fornelos.

Más de 60.000 euros con fondos europeos Next Generation

El estudio de arquitectura Erbalunga (con sede en Tudela, Navarra) había diseñado el espacio con forma circular para observar el cielo en 360 grados. La Comunidad de Bosques Comunes de A Laxe cedió el terreno montañoso.

En cuanto al coste de la obra, supera los 60.000 euros. Se van a utilizar fondos europeos Next Generation para que sea una realidad. El objetivo es que repercuta positivamente en el turismo sostenible en la localidad.