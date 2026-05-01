Asun Chamoso 01 MAY 2026 - 09:12h.

El primer 'caganer' de Rosalía, por 'El Mal Querer' en 2019, fue un éxito de ventas

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GironaRosalía ya cuenta con una nueva versión de 'caganer', la tradicional figura catalana para los pesebres. Esta vez inspirada en la portada de su exitoso disco 'Lux'. La artista es la primera gran estrella del catálogo de este año de la empresa Caganer.com. "Nos gusta incorporar personajes catalanes y femeninos. Rosalía es muy creativa y con este álbum ha dado un vuelco al mundo musical. Y este es nuestro granito de arena", explica Marc Alòs, copropietario de Caganer.com. Es él quien ha diseñado la pieza que la define como "muy creativa y muy diferente a las que tienen en la colección. Es nueva y muy atrayente por la posición, los brazos cruzados y vestida de blanco". Una figura única como lo es la misma cantante. "Queremos que sea singular. Buscamos el rasgo diferencial y el detalle único que la haga una buena 'caganera'", subraya el diseñador. Y añade: "Nos gusta cuando un personaje femenino destaca porque nos cuesta más venderlo que uno masculino".

Es un 'caganer' que se adelanta al mes de abril para celebrar el estreno del nuevo disco y el inicio de su gira internacional. “Estamos muy contentos de haberla podido recrear en esta nueva edición. Rosalía quiere mucho a Barcelona y Cataluña, lo ha dicho y demostrado muchas veces, y esta es nuestra manera de hacerle un homenaje a una artista que representa Cataluña en un escenario internacional”, apunta Sergi Alòs, copropietario de Caganer.com.

El primer 'caganer' dedicado a Rosalía se diseñó en 2019, tras estrenarse su segundo disco, ‘El Mal Querer’, y fue un éxito de ventas, que esperan que se repita de nuevo. En aquella ocasión, se inspiraron en el 'look' que llevaba en la gala de los premios Grammy.

La nueva versión de la Rosalía 'caganera' está disponible en las ocho tiendas repartidas en Barcelona, Girona, Madrid y Bilbao. También lo está en la web desde se distribuyen 'caganers' por todo el mundo. Quien participe en un sorteo en las redes sociales, se la llevará gratis a casa. Hasta noviembre, no se descubrirán las nuevas incorporaciones que acompañarán a Rosalía.

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No es la primera vez que la empresa catalana actualiza algunos de los personajes que tienen más eco. Ya lo han hecho con el 'caganer' de Leo Messi, del que se han hecho siete versiones a lo largo de los años: tres con la camiseta del Barça, una con la del PSG, una con la del Inter de Miami y dos con la de Argentina. El futbolista es el personaje más vendido en los más de 30 años de historia de la empresa.

Con esta nueva versión de la figura de Rosalía, la compañía amplía su colección hasta llegar a más de 750 figuras, todas ellas con el distintivo oficial de Producto Artesano Cualificado, que otorga el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

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La marca elabora 'caganers' populares desde 1992. Los hermanos Sergi y Marc Alòs encabezan la segunda generación de la empresa familiar que inició su madre, Anna Maria Pla. Todas las piezas del catálogo se elaboran con barro, de manera artesanal, a mano y una a una. Durante más de tres décadas, cada temporada han creado nuevas figuras que homenajean personajes famosos, reales y de ficción para dar a conocer la cultura catalana en todo el mundo.