Asun Chamoso 18 MAY 2026 - 04:30h.

El cuerpo de los Mossos d'Esquadra se creó en 1719 y fue la primera policía civil de Europa

El Museo Histórico se encuentra en la comisaría de Sant Andreu de Barcelona

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BarcelonaEn la comisaría de Sant Andreu de Barcelona, hay un pequeño y poco conocido espacio: es el Museo Histórico de los Mossos d'Esquadra. Una oportunidad para descubrir una parte de los 300 años del cuerpo de la policía civil más antigua de Europa. "Nació para difundir la historia de los Mossos d'Esquadra, proteger el patrimonio y evitar el expolio", destaca Manuel Félix González, subinspector y jefe del Servicio Histórico, encargado de reconstruir ese pasado. El grupo, que se creó en 2012, cataloga, custodia y conserva el fondo y también tiene a su mando el pionero servicio de recreación histórica.

El cuerpo de los Mossos d'Esquadra se creó el 21 de abril de 1719. "Cuando cae Barcelona el 11 de septiembre de 1714, Felipe V ordena el desarme de todas las fuerzas regionales de seguridad pero en 1719 estalla la Guerra de la Cuádruple Alianza y uno de los países que ataca a España es Francia y, al ser zona fronteriza, se ordena crear las 'Esquadres de Paisans Armats' y ese es el origen de los Mossos d'Esquadra", explica el subinspector. Un cuerpo policial que fue disuelto en dos ocasiones y parte de su patrimonio se perdió, sobre todo, tras la Guerra Civil.

Una parte de ese patrimonio se puede ver en la exposición situada en la comisaría. El resto está guardado en tres almacenes. Son 1.200 uniformes, 17.000 documentos y 1.000 objetos los que conforman la colección. En total, 20.000 piezas que esperan que, algún día, se puedan exhibir en un museo propio porque "la historia de los Mossos d'Esquadra es la historia de Cataluña", subraya el jefe del Servicio Histórico.

Un machete de las Esquadres de 1851 es la pieza más antigua. "Es la única arma que se ha hecho expresamente para el cuerpo de los Mossos d'Esquadra. En el siglo XIX nos movíamos por las zonas de montaña y para perseguir a los bandoleros, un machete iba bien para abrir camino. Es como el que se puede utilizar para cortar caña de azúcar", indica el subinspector. Por su parte, la última incorporación es un dron retirado del servicio en 2012 y que fue fabricado por los Mossos d'Esquadra.

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El Museo Histórico cuenta con un abanico de piezas históricas desde el siglo XIX hasta hoy. Entre los uniformes, destacan una guerrera de sargento de 1877 y un traje completo de oficial de la época de Alfonso XIII de 1923.

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En el extenso fondo, destaca la documentación original de las primeras escuadras del siglo XVIII, un nombramiento de un mosso de 1793 o un documento "para poder ir de incógnito de 1780 en el que se autorizaba a que pudiera transitar de paisano en Cataluña porque en esa época no existían las placas y tenían que exhibirlo si alguna autoridad lo reclamaba". A ello se suma, por ejemplo, un libro de fotografías de detenidos de l'Hospitalet del Llobregat (Barcelona) de 1927.

Entre los cuadros, los retratos de los primeros mandos de los Mossos d'Esquadra y fotografías desde 1863, entre las que destaca una de la Reina Isabel II con el jefe del cuerpo.

De maletín de científica a coches patrulla

El jefe del Servicio Histórico se encarga también de sumar a la colección piezas que ya tienen un valor histórico o lo tendrán en un futuro. "Que nadie pueda tirar un objeto como un maletín de policía científica de los años 90, las maletas que se usaban dentro de los coches patrulla para el sistema radar. También se guardan 30 uniformes tras el último cambio de modelo porque se pueden mostrar en una exposición o usar para una grabación", detalla. Sin olvidar el parque móvil. Se conservan modelos de vehículos de los años 80. Se guardan un par de coches patrulla de cada década.

La memoria también la recuperan con recreaciones históricas de las que se encargan agentes vestidos de época y que participan en eventos como actos de memoria histórica o en las populares fiestas modernistas con gran éxito. Hacen 37 recreaciones históricas al año que llegan a 300.000 personas. "Somos pioneros en España. En Estados Unidos es más habitual", destaca González. Una forma de acercar la historia de los Mossos d'Esquadra como si "fuera un museo vivo".