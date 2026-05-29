Claudia Barraso 29 MAY 2026 - 17:23h.

Los expertos advierten y piden a la población que no se acerquen al cadáver de la ballena Timmy, muerta en las costas de Dinamarca

El final de Timmy, la ballena que tuvo en vilo a Alemania: de su polémico rescate a su muerte en las costas de Dinamarca

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Las autoridades de Dinamarca informaron hace unos días de que Timmy, la ballena que estuvo varada durante días en Alemania y que finalmente pudo ser rescatada, apareció muerta en una de las islas danesas. Los expertos ya advirtieron de que, pese a que fue llevada a aguas profundas, el animal no tenía posibilidades de sobrevivir ya que había sufrido lesiones y estaba muy desorientada.

La Agencia Danesa de Protección Ambiental pidió a la población que no se acercasen al cadáver del animal y que “mantuviesen una distancia de seguridad”, ya que el cadáver del cetáceo podría convertirse en un riesgo biológico para los habitantes y turistas porque, además de portar enfermedades trasmisibles a los seres humanos, presenta un riesgo elevado de explosión.

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Según han indicado los expertos y recoge el medio ‘Ecuavisa’, el cuerpo de las ballenas explota al morir debido a una acumulación extrema de gases como metano y ácido sulfhídrico que se produce por el proceso de descomposición. Debido a que la piel y la grasa de estos animales son extremadamente gruesos y elásticos, funcionan como un contenedor perfecto para encerrar estos gases y cuando la presión interna supera la resistencia de los tejidos, el cuerpo del animal explota de forma violenta.

El elevado riesgo de explosión en la isla danesa

Es por eso que las autoridades han evaluado la posibilidad de remolcar el cuerpo al mar, pero por el momento no han confirmado ningún nuevo detalle y el cuerpo del animal sigue frente a la costa danesa por la dificultad que supone el traslado de la ballena. El debate de su muerte sigue muy presente entre los expertos que ya advirtieron de que su rescate no iba a ser efectivo porque el animal no se encontraba en condiciones de poder sobrevivir.

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Sin embargo, mucha gente se opuso a dejar morir al cetáceo en Alemania y las autoridades terminaron planificando su rescate y devolvieron al animal a las profundidades del mar, donde no aguantó ni un mes con vida debido a lo débil que se encontraba.