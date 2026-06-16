Catalunya subirá a 30 euros la tasa turística a los cruceros que hagan escala en Barcelona

Las tres formaciones presentarán una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos que se aprobarán en julio

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Cataluña subirá hasta los 30 euros la tasa turística a los cruceros que hagan escala en Barcelona por un tiempo inferior a las 12 horas. Según informa 'El Periódico', el PSC, ERC y los Communs han pacto esta medida para dar cobertura jurídica al acuerdo que han alcanzado los tres municipios en el ayuntamiento.

Las tres formaciones presentarán una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos que se aprobarán en julio. Este texto habilita al consistorio a modificar las ordenanzas y fijar un recargo de la tasa turística. El máximo está en ocho euros para los establecimientos, pero se incluye una excepción para las embarcaciones de corta estancia. En este caso se puede alcanzar el triple que se sumarán a los seis que ya cobra la Generalitat.

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"Barcelona no es un souvenir, nos gusta que nos visiten pero no a cualquier precio", afirma David Cid

Los tres han comparecido en el Parlament por separado para explicar esta medida. El teniente de alcalde de Barcelona en Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, en nombre de los socialistas, ha recalcado que se necesita aumentar la tasa que pagan los cruceristas de corta estancia por las externalidades negativas que genera su paso por la ciudad. Así, ha señalado que este perfil de crucerista hace un gasto "bastante reducido" y genera una masificación temporal considerable y "consume de forma intensiva los servicios públicos".

El concejal ha afirmado que estas medidas quieren demostrar que su prioridad son los habitantes de Barcelona y no los cruceristas: "La ciudad no existiría sin vecinos ni vecinas". El portavoz de los Comuns, David Cid, ha mandado un "mensaje claro al sector": "Barcelona no es un souvenir, nos gusta que nos visiten pero no a cualquier precio". Y ha recalcado que es un impuesto "disuasorio" que genera "más malestar" a los vecinos.

Hay que devolver a la ciudadanía "el esfuerzo" que hace para encajar el turismo

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha defendido la necesidad de que las administraciones "modulen el impacto del turismo" y la "presión que ejerce sobre el espacio público y la movilidad". Su argumento se ha basado en la necesidad de "devolver" a la ciudadanía el "esfuerzo" que hace para encajar las externalidades del turismo.

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Este es el segundo acuerdo que hacen los tres partidos con respecto a la tasa turística. A finales de febrero de este año aprobaron duplicar la tasa de forma general y estableció que un 25% de su recaudación se dedique a políticas de vivienda.