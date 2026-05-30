Maitena Berrueco 30 MAY 2026 - 11:25h.

La cadena de favores arrancó hace dos años cuando el antiguo dueño les regaló a ellos este barco y ahora continúa

A la oferta, que se hizo viral, respondieron más de mil candidatos

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San SebastiánA Tania Báez, aún hoy, el mar le da un poco de “miedito” y sin embargo, no dudó en remar a favor de obra cuando su pareja Paul Bertin pudo cumplir su sueño de tener un velero. Fue hace dos años, cuando esta pareja viajó de Toulusse (Francia) a la localidad guipuzcoana de Zumaia para ver en persona el velero que su antiguo propietario regalaba a través de un anuncio en Facebook. “Llevaba un año a la venta y el dueño no podía seguir pagando el amarre”, relata Tania, así que el velero fue un regalo, “aunque nosotros pagamos la deuda que había adquirido”.

Aquel viaje, entre Toulusse y Zumaia, solo fue el primero de muchos que vendrían. Las casi cuatro horas de viaje no amilanaban a Tania y Paul que durante estos dos años han aprovechado los fines de semana para acercarse a Euskadi y salir a navegar con su velero. La mexicana interpreta aquel regalo como “un mensaje de Dios, que nos decía disfrutad del presente, la vida también es esto”.

A bordo de este velero, esta pareja se ha enamorado del mar, de la navegación y de la “preciosa” Zumaia. Hasta el punto de que planean “cambiar de vida”, tras mucho tiempo de trabajo y dedicación en un restaurante, Tania y Paul sueñan con mudarse a la localidad costera vasca y hacerse con una embarcación más grande: “Descubrir Zumaia ha sido hermoso y la oportunidad de resetear de la vida y ser conscientes de que hay que disfrutar más de la naturaleza”.

Por eso, aunque con pena han decidido desprenderse del pequeño velero y Paul tuvo claro, desde el principio, que lo iba a regalar “porque no quería lucrarse con algo que en su día, nosotros recibimos como un regalo”.

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1.000 candidatos a quedárselo

Así, publicaron la generosa oferta en un grupo de Facebook y un vídeo en TikTok, que se hizo viral, y llegó un aluvión de mensajes. Más de mil personas respondieron interesándose por quedarse con el barco, que finalmente ha ido a parar a manos de un francés que vive en Bayona y que ya había tenido antes un velero.

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Un aspecto “importante” para esta pareja porque “parece todo paradisíaco pero acarrea muchos gastos”: el seguro, el amarre, “algunos puertos tienen listas de espera de años y hay que pagar para estar en ellas, una vez al año es conveniente sacarlo a tierra para labores de limpieza y mantenimiento”, permisos de navegación, según el país, y todo el material que se exige como chalecos, gps, extintores etc.

Regalar el velero, que en su día les regalaron a ellos, ha supuesto dar continuidad a una especie de cadena de favores, a la que se ha sumado la empresa de navegación UX Sailing, con el sorteo de un curso con tres noches y dos días de navegación, “lo ha ganado una arquitecta de Donostia y ella lo interpreta como una señal del universo por lo que ya ha anunciado que va a seguir con esta cadena de favores”, se felicita Tania.