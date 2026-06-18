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Catalunya

Detectados dos casos positivos de peste porcina africana en Cataluña, ambos en la zona de alto riesgo

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Una valla indica la prohibición del acceso al Parque Natural de Collserola. Europa Press
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La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha informado de la detección de dos nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) durante la última semana, ambos localizados en la zona delimitada de alto riesgo.

En concreto, uno de los ejemplares infectados ha sido hallado en Sant Just Desvern y el otro en Castellbisbal, ambos municipios de la provincia de Barcelona.

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La tasa de positivos se sitúa en el 0,4%

De las 569 muestras analizadas en los últimos siete días, únicamente dos han dado resultado positivo, lo que sitúa la tasa de animales infectados en el 0,4%.

Con estos nuevos casos, el número total de jabalíes afectados desde el inicio del brote asciende a 344, según ha detallado la Conselleria en un comunicado. Actualmente, son 19 los municipios considerados como zona de alto riesgo. En estas áreas se han instalado 57 trampas y 60 'pigbrigs' o trampas colectivas para el control de la población de jabalíes.

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