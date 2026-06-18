Asun Chamoso 18 JUN 2026 - 17:17h.

El menor tiene aplasia medular y sigue tratamiento con inmunosupresores

Les Planes d'Hostoles (Girona) se ha movilizado con una campaña de donación de médula

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GironaEl 10 de marzo la vida de Joel Franch, de 12 años, y su familia dio un vuelco. Al llegar a casa, en Les Planes d'Hostoles (Girona), sus padres vieron que tenía unos pequeños puntos rojos en las piernas. Enviaron una foto a una pediatra, que les indicó que fueran de urgencia al Hospital Trueta, donde le hicieron unas analíticas. "Todo estaba mal. No tenía glóbulos rojos ni defensas y las plaquetas las tenía muy bajas", recuerda Lídia Noguer, su madre.

Al día siguiente, lo derivaron al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Tras una punción medular: "Nos comunicaron que no era leucemia, sino una aplasia medular, una enfermedad en la que su médula no fabrica sangre", señala. Un análisis genético confirmó que su origen es autoinmune, lo que significa "que sus células destruyen sus propias células".

Ha empezado un tratamiento con inmunosupresores y el trasplante queda como segunda opción si no funciona: "La situación nos ha hecho ver que faltan muchos donantes de médula y de la importancia de que haya jóvenes apuntados de 18 a 40 años. Y así impulsamos una iniciativa con el ayuntamiento".

"El partido más importante de su vida"

Joel es un apasionado del fútbol. Juega de defensa central en el equipo de La Vall d'En Bas. Esa ha sido la inspiración para la campaña 'Joel, no jugues sol' (Joel, no juegas solo) promovida por el consistorio porque "está jugando el partido más importante de su vida", afirma Marc Puig, alcalde de Les Planes d'Hostoles. Para apoyar al joven, le sorprendieron con una camiseta firmada por todo el equipo del Girona y un video de apoyo, en el que aparecen miembros de su equipo, el jugador del Barça Pau Cubarsí, al que admira, y Míchel Sánchez, el hasta ahora entrenador del equipo gerundense.

Tras una visita del alcalde al joven y a sus padres en Barcelona, "surgió la idea de organizar una acción para recaudar fondos para la Casa del Xuklis, donde están siguiendo el proceso, y luego, ante un posible trasplante, se organizó una campaña, en la que la solidaridad se ha desbordado", explica Puig. El mismo Joel hizo un llamamiento para animar a la donación: "Hay muchos niños que necesitan un donante de médula para seguir luchando, jugando y sonriendo. Tú puedes ser la esperanza para alguien".

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Una movilización con dos objetivos: "Hacer una campaña de concienciación y donación de médula ósea. Se han conseguido 95 donantes de médula, 42 de sangre y tres de plasma. Y el otro, recaudar fondos para financiar la Casa del Xuklis, el lugar donde están los padres y Joel cuando no está en el hospital. Se han recogido unos 13.000 euros", indica el alcalde de Les Planes d'Hostoles. Unas 2.000 personas han asistido durante el fin de semana a las actividades solidarias, como una caminata de cinco kilómetros, actuaciones musicales y un arroz popular.

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Una solidaridad que ha emocionado al joven y a sus padres. "Joel está en una nube. Está alucinado. Le pusieron una cámara y lo vio todo en directo. Lloró mucho. Fue muy emotivo. Y los padres estamos muy orgullosos. En estos momentos tan difíciles, nos sentimos muy apoyados", afirma emocionada Lídia, que añade: "Esperamos que Joel se cure. Tenemos mucha esperanza. Volverá a casa, a su vida, al colegio y al fútbol".

Hogar lejos de casa

Durante el tratamiento, la Casa del Xuklis, junto al Hospital Vall d'Hebron, es donde están alojados en Barcelona. Se trata de un recurso temporal para jóvenes con cáncer y sus familias, que es gratuito y que este año cumple el 15 aniversario. Un lugar impulsado por la Asociación de Familiares y Amigos de niños Oncológicos de Cataluña (AFANOC) por el que han pasado 1.000 familias. Con motivo de la efeméride, han iniciado la campaña 'Apadrina una habitación' con el objetivo de recaudar 15.000 euros para hacer posible que una habitación esté disponible para convertirse en el hogar lejos de casa de una familia durante el tratamiento.