Asun Chamoso 18 JUN 2026 - 18:43h.

Los rastreos continúan por tierra, mar y aire para localizar a Adam desde el 10 de junio

La familia de Adam, de 16 años, busca ayuda para localizarlo tras su desaparición en el mar en Roses, Girona: "Necesitamos una respuesta sí o sí"

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GironaLa Guardia Civil mantiene activo un dispositivo para localizar a Adam, el menor de 16 años desaparecido el 10 de junio en la zona marítima de Roses (Girona), tras participar en una excursión guiada en moto acuática. Desde ese momento, se puso en marcha el operativo de búsqueda que se ha ido ampliando y ahora abarca desde el norte de la bahía de Roses hasta L’Estartit.

El menor fue visto por última vez la noche del miércoles pasado. La Guardia Civil tuvo conocimiento de la desaparición alrededor de las 23.30 horas tras recibir una comunicación de la Central Operativa de Servicios (COS) de Girona, en la que se alertaba de que el joven no había regresado de una salida en moto acuática iniciada durante la tarde en la zona de Cala Canyelles, en Roses.

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Varias patrullas se desplazaron al lugar para comprobar los hechos, activar las primeras actuaciones de búsqueda e iniciar las diligencias para aclarar las circunstancias, tal como informa en un comunicado la Guardia Civil. De forma paralela, el padre del menor acudió a dependencias policiales para interponer una denuncia por desaparición.

Modalidades subacuáticas

El dispositivo mantiene rastreos por tierra, mar y aire en distintos puntos del litoral, entre ellos la zona marítima situada frente a la playa de L’Almadrava, en Roses. Por parte de la Guardia Civil participan embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial (SMP) de Girona y de Barcelona, efectivos especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), un helicóptero del Servicio Aéreo y patrullas terrestres de la Comandancia de Girona. El operativo cuenta con la participación de Mossos d’Esquadra, Salvamento Marítimo, Cruz Roja, Agents Rurals y Bombers de la Generalitat.

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En el ámbito subacuático, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil desarrolla varias modalidades de búsqueda adaptadas a las características de cada zona. Entre ellas, está la que realizan mediante buceador remolcado por planeador, que permite revisar áreas más amplias al ser arrastrado por una embarcación a baja velocidad. También se están llevando a cabo búsquedas circulares por cabo en el fondo marino, una técnica empleada en lugares más concretos, con la que los buceadores rastrean el lecho marino tomando como referencia un punto fijo y ampliando progresivamente el radio.

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La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias de investigación para aclarar las circunstancias de la desaparición de Adam. En este marco, se ha tomado declaración como testigos a varios trabajadores de la empresa náutica que organizó la actividad en la que participaba el menor. El caso está a cargo de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Figueres número 4.