Los taxistas de Lloret de Mar esperarán a que las clientas entren en casa para garantizar su seguridad

Los taxistas de Lloret de Mar esperarán a que las pasajeras entren en casa para reforzar su seguridad, especialmente durante la noche

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Los taxistas de Lloret de Mar, en Girona esperarán a que las clientas accedan a la puerta principal de su domicilio antes de reanudar la marcha. La medida forma parte del protocolo 'Taxis Seguros', un acuerdo de colaboración firmado entre el gremio del taxi y el Ayuntamiento con el objetivo de reforzar la seguridad de las mujeres, especialmente durante los desplazamientos nocturnos. La iniciativa busca ofrecer una mayor tranquilidad a las usuarias del servicio, sobre todo en el contexto del ocio nocturno. De esta forma, el conductor permanecerá en el lugar hasta comprobar que la pasajera ha entrado en el portal o la vivienda.

Si durante ese tiempo el taxista detecta cualquier anomalía o una posible situación de peligro, contactará de inmediato con la Policía Local o con los Mossos d'Esquadra para activar el protocolo correspondiente.

Campañas de sensibilización e identificación de los vehículos

Además del servicio de acompañamiento, la Concejalía de Igualdad impulsará campañas de información y sensibilización para dar a conocer esta medida entre la ciudadanía y fomentar su uso.

Los vehículos adheridos a la iniciativa llevarán un adhesivo identificativo con el mensaje: "Cuando llegues al destino, me espero a que entres", disponible en castellano, catalán e inglés, para que tanto vecinos como turistas puedan identificar fácilmente los taxis participantes. Durante la presentación del protocolo, la concejala de Igualdad, Míriam Rodríguez, destacó que este tipo de medidas son "fundamentales", especialmente en municipios con una intensa actividad turística y de ocio como Lloret de Mar.

El protocolo será objeto de una evaluación anual para analizar su funcionamiento, detectar posibles mejoras y comprobar su eficacia en la prevención de situaciones de riesgo para las mujeres.