Confinan a vecinos de Savallà del Comtat en Tarragona por un incendio: "Manténganse en las casas"

Un incendio provoca el confinamiento de los habitantes del pequeño núcleo de población de Segura.

La UME regresa a Cataluña ante el preocupante avance de los incendios forestales

Compartir







Un incendio de vegetación agrícola, extendido ya a zona forestal, declarado este martes en Savallà del Comtat, en la comarca de la Conca de Barberà (Tarragona), ha obligado a Protección Civil a pedir el confinamiento de los habitantes del pequeño núcleo de población de Segura.

El servicio de emergencias 112 ha recibido el aviso del fuego a las 13:12 horas, y los Bomberos de la Generalitat trabajan en este momento con 20 dotaciones, 17 terrestres y 3 áreas, para extinguirlo. Protección Civil ha pedido a los vecinos de Segura, núcleo de Savallà del Comtat, que se confinen en sus casas, cierren puertas y ventanas y eviten la movilidad.

El incendio se ha originado en una zona agrícola, pero, según los bomberos, ya afecta también a vegetación forestal. “Priorizamos la extinción hacia el flanco izquierdo porque es donde quema con más intensidad”, han señalado los bomberos