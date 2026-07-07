La UME regresa a Cataluña ante el preocupante avance de los incendios forestales

La Generalitat de Cataluña amplía a nivel 4 -el grado de máxima alerta- por peligro extremo de incendio forestal en 111 municipios

Los incendios que ponen en alerta a España: de la devastación en Cataluña a los cientos de desalojos en Cádiz

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El avance de los incendios forestales en Cataluña han forzado el regreso de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Varias unidades del Cuarto Batallón de Intervención han vuelto para ayudar a la Generalitat en la extinción de los fuegos en los municipios de Carme y Sentmenat, en la provincia de Barcelona.

Los efectivos se desplegarán en los dos incendios que más preocupan ahora en Cataluña, los de Carme y Sentmenat, que avanzan sin control tras quemar 400 y 90 hectáreas, respectivamente, según ha informado la UME en sus redes sociales.

En Cataluña se ha declarado, este martes, un tercer incendio en Artesa de Segre, en Lleida, que ya ha podido ser controlado. La UME ya envió la pasada semana más de 200 efectivos a Cataluña para colaborar en las labores de extinción del incendio de Les Gavarres, en Girona, que está estabilizado y ha quemado más de 2.000 hectáreas.

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La Generalitat de Cataluña, está noche, ha ampliado el nivel 4 -el grado máximo de alerta- del Plan Alfa por peligro extremo de incendio forestal en 111 municipios de 18 comarcas, según ha informado en X Agent Rurals.

También se ha restringido el acceso a seis espacios naturales: los de Montsec d’Ares; Montsec de Rúbies; Parque Nacional de Montserrat; La Ribera Salada; Baronia de Rialb y Gavarres.