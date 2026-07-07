Los Mossos d'Esquadra ya investigan una serie de agresiones gratuitas cometidas por un grupo de jóvenes en Barcelona, en la zona del Eixample

'Happyslapping' o cuando la violencia se convierte en contenido: "No es una broma, es una agresión"

Compartir







Es la moda de las agresiones gratuitas llevadas al extremo para poder publicarlas en redes sociales, pero esta vez la reacción de los usuarios ha sido identificar a los autores. Los Mossos d'Esquadra ya investigan una serie de agresiones gratuitas cometidas por un grupo de jóvenes en Barcelona, en la zona del Eixample, después de que se haya hecho viral un vídeo en las redes sociales donde se les puede ver atacando a diversas personas por la calle sin ningún motivo aparente.

PUEDE INTERESARTE Detenido en Hondarribia un hombre de 76 años por presuntos abusos sexuales a varias peregrinas del Camino de Santiago

En las imágenes se ve cómo los jóvenes, todos ellos de nacionalidad española y la mayoría vecinos de Granollers y Cardedeu, agreden a diferentes víctimas en grupo, de manera cobarde y gratuita. Les dicen que están grabando en directo en un live y pegan a los viandantes sin ningún motivo, entre risas y bromas. Se trata de cuatro jóvenes que abordan a la gente en la calle, da igual que sea una pareja en un banco o a un hombre que pasea tranquilamente. Lo hacen por diversión. Siempre en grupo claro, dejando a la gente tan asustada como perpleja.

El vídeo ha generado una fuerte indignación en las redes sociales y muchos usuarios han empezado a identificar a las personas que aparecen con nombres y apellidos, según informa El Caso.com. De hecho, uno de los jóvenes que sale en las imágenes se ha presentado voluntariamente en una comisaría de los Mossos d'Esquadra para reconocer que era una de las personas que aparecían en el vídeo. Algunas personas, de hecho, han atacado la casa de alguno de los chicos señalados en las redes, con pedradas y llamadas.

La Unitat d'Investigació del Eixample de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de la investigación de los hechos, según ha informado oficialmente la policía catalana.