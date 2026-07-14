El incendio forestal próximo al castillo de Íscar avanza fuera del municipio

Ahora las llamas avanzan hacia la zona de pinares dirección al municipio vallisoletano de Cogeces del Monte.

Incendio forestal en Rubió, en Barcelona: 48 dotaciones trabajan para frenar el avance de las llamas

Compartir







La Junta de Castilla y León ha declarado este martes el Índice de Gravedad Potencial 2 en un incendio originado en torno a las 16:30 horas muy próximo al castillo de Íscar (Valladolid), cercano al núcleo de población, aunque este ya no corre peligro.

En estos momentos, un total de 34 medios están trabajando para apagar el fuego, incluidos cinco aéreos, en un incendio que ha empezado en la parte final del pueblo, pero que ha subido ladera arriba hacia la zona del castillo, han informado a EFE fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Energía.

Ante el avance rápido de las llamas, la Guardia Civil desalojó a tres bloques de pisos, de unas cuarenta viviendas, por la proximidad del fuego y el denso humo de esta zona de pinares, aunque fuentes policiales han informado de que estas personas ya han regresado a sus hogares ante el control de ese foco del incendio.

En estos momentos, el núcleo urbano del municipio está fuera de peligro y el único daño material se ha producido en un bar en las inmediaciones del castillo, ha informado a EFE el delegado del Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil de la Diputación de Valladolid, Julio César García.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ahora las llamas avanzan hacia la zona de pinares dirección al municipio vallisoletano de Cogeces del Monte, donde se concentran los trabajos del personal de extinción de incendios. La Junta ha declarado así el IGR 2 en este incendio por suponer una "amenaza seria" a la población y a que puede comportar un grave riesgo para la población y bienes no forestales