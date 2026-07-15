Un escape químico en una estación de tren de Barcelona obliga a confinar a 33 trabajadores

El escape de monometilamina en un contenedor de mercancías ha obligado a activar el Plaseqcat, e interrumpir la circulación ferroviaria

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Una fuga de un producto químico considerado materia peligrosa en la estación ferroviaria de La Llagosta (Barcelona) ha obligado este miércoles a confinar preventivamente a 33 trabajadores, cuatro de los cuales han tenido que ser atendidos por afectaciones leves.

El incidente se ha producido en un contenedor de mercancías estacionado en la terminal ferroviaria, donde se detectó un escape en un tubo exterior del depósito. Como medida de precaución, las autoridades activaron el protocolo de emergencias y restringieron el acceso a la zona mientras se desarrollaban las labores para controlar la fuga.

Los Bomberos lograron taponar el escape

Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso alrededor de las 12:30 horas y movilizaron siete dotaciones hasta el lugar. Según ha informado el cuerpo de emergencias, la fuga se localizó en un tubo exterior de un contenedor con capacidad para 23.000 litros, cuyos equipos de intervención consiguieron taponar para evitar que continuara el escape del producto químico. Como consecuencia del incidente, 33 trabajadores ferroviarios permanecieron confinados de forma preventiva mientras se desarrollaban las tareas de seguridad.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) desplazó dos ambulancias hasta la estación y atendió a cuatro personas, todas ellas con síntomas leves, sin que haya sido necesario, por el momento, informar de heridos de gravedad.

Afectaciones al servicio ferroviario

La incidencia también obligó a interrumpir la circulación de los trenes de las líneas R2 Nord y R11 de Rodalies entre las estaciones de Montcada i Reixac y Mollet del Vallès.

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Para minimizar el impacto sobre los viajeros, Protección Civil habilitó un servicio alternativo de transporte por carretera mientras se resolvía la emergencia. Según ha informado Protección Civil, el producto implicado en la fuga es monometilamina, un líquido transparente empleado habitualmente en la fabricación de pesticidas, productos farmacéuticos, disolventes y otros compuestos químicos.

Al tratarse de una sustancia catalogada como materia peligrosa, la Generalitat de Catalunya activó el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Cataluña (Plaseqcat) para coordinar la actuación de los distintos servicios de emergencia y garantizar la seguridad en la zona.