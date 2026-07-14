Alberto Rosa 14 JUL 2026 - 19:22h.

Los equipos de emergencia iniciaron una amplia búsqueda tras denunciar sus padres su desaparición la pasada noche

Muere un joven de 28 años que se estaba bañando con unos amigos en el Pantano de San Juan, Madrid

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Consternación en la localidad de Manlleu, en Barcelona, tras el hallazgo este martes de los cadáveres de dos hermanos gemelos de 11 años ahogados en el río Ter a su paso por la localidad barcelonesa. Los Mossos recibieron el aviso hacia la una de la madrugada por parte de la policía local de Manlleu de que dos gemelos de 11 años, que habían salido a jugar al fútbol al atardecer, no habían regresado a su casa.

Los equipos de emergencia iniciaron entonces un amplio dispositivo de búsqueda por las zonas frecuentadas por los dos gemelos, hasta que hacia las 13:00 horas de esta tarde han encontrado un primer cadáver y una hora más tarde el segundo, ambos en el lecho del río Ter.

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A falta de que las pruebas dactilares confirmen su identidad, la descripción de los dos gemelos de 11 años -de una familia originaria de Ghana- coincide con la de los dos cadáveres hallados, que serán trasladados al instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña para practicarles la autopsia y para identificarles.

Los menores desaparecieron el pasado lunes

Los Mossos han abierto una investigación para aclarar lo ocurrido, en un caso en que las primeras hipótesis apuntan a que ambos menores se ahogaron de forma accidental, según las fuentes. En un mensaje en su cuenta de X, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado "conmocionado" por la "trágica muerte de dos hermanos de once años en el río Ter, en Manlleu".

"Todo mi apoyo y pésame a su familia y amistades en estos momentos tan difíciles", ha añadido el presidente catalán. En el dispositivo de búsqueda, los Mossos d'Esquadra han utilizado drones y han activado a agentes de la unidad subacuática, ante la sospecha de que se podrían haber ahogado en el río. Hacia las 11:30 horas, el equipo de búsqueda ha localizado en la zona ropa que coincidía con la que llevaban los gemelos y pocas horas después han localizado los dos cadáveres.

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Hacia las 15:30 horas, la comitiva judicial ha procedido al levantamiento de los cadáveres, según las fuentes.El Ayuntamiento de Manlleu ha publicado un comunicado en el que expresa su “más profundo pésame por la trágica pérdida de dos niños en el río Ter”, comienza el comunicado.

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“Hacemos llegar nuestro apoyo y pésame más sincero a su familia, amistadas y a toda la comunidad afectada por esta pérdida irreparable”, continúan. El Consistorio pide además a la ciudadanía respeto, discreción y sensibilidad.

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Manlleu ha decretado dos días de luto oficial, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en señal de respeto y recuerdo a los niños. También se ha convocado un minuto de silencio para mañana miércoles 15 de julio a las 20:00 horas delante del Ayuntamiento.