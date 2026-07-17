Asun Chamoso 17 JUL 2026 - 14:02h.

La mujer, que cayó al vacío desde una altura de doce metros, pasó 19 horas en un espacio entre dos edificios

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LleidaLos Bombers de la Generalitat han rescatado a una mujer de Balaguer (Lleida), que ha pasado unas 19 horas atrapada entre las paredes de dos edificios.

La víctima, de 31 años, cayó este martes sobre las diez de la noche, desde una altura de tres pisos, unos doce metros. Por la caída, la mujer se fracturó un brazo y quedó encajonada en un espacio muy reducido que separa dos viviendas situadas en la calle de la Cadena de Balaguer.

La afectada estaba en el tejado. Al dar un paso, el material cedió al no aguantar el peso y cayó al vacío. Malherida y sin posibilidad de salir, pasó la noche atrapada en el agujero.

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Rescate con cuerdas

Fue al día siguiente, cuando un vecino oyó los gritos de auxilio de la mujer y avisó a los servicios de emergencia a las cinco de la tarde. Hasta el lugar se desplazaron nueve dotaciones de los Bombers de la Generalitat y efectivos del Grup d'Actuacions Especials (GRAE).

Por la complejidad de la operación, los bomberos instalaron un sistema de cuerdas para acceder hasta donde estaba la víctima atrapada. Una intervención que duró unas horas.

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Tras el rescate, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendió a la mujer, que estaba deshidratada, y fue trasladada al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.