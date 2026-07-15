Rescatados en helicóptero dos hombres, uno grave por un golpe de calor, de un barranco en Alicante

Carlos Plá Valencia, 15 JUL 2026 - 17:37h.

Ante la gravedad de uno de los hombres, los bomberos lo trasladaron a la Comisaría de la Policía Local donde esperaba una ambulancia para llevarlo al hospital

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Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado en helicóptero a dos hombres, uno de ellos en estado grave por un golpe de calor, del Barranco de la Escurina, en el Paraje Caprala de Petrer (Alicante).

El aviso lo han recibido los bomberos a las 11:59 de este miércoles alertando de dos hombres atrapados en un barranco de la localidad de Petrer.

Inmediatamente, el Consorcio ha movilizado un helicóptero de rescate junto a efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER) que se han desplazado a la zona.

Trasladado en ambulancia al hospital

Una vez localizados los dos hombres, en un primer lugar los bomberos han descendido desde el helicóptero para proporcionar una primera asistencia sanitaria a uno de ellos, en estado grave por un golpe de calor, por lo que es trasladado rápidamente a la helisuperficie habilitada en la Comisaría de la Policía Local de Petrer donde les esperaba una ambulancia para trasladar al hombre al hospital.

Posteriormente, el helicóptero regresó al barranco para poner a salvo al otro hombre atrapado en la escarpada zona, que aunque se encontraba en mejor estado de salud, estaba muy fatigado. Al igual que a su compañero, se le trasladó a la Comisaría de la Policía Local.

En poco más de una hora, la rápida intervención de los bomberos ha permitido poner a salvo a los dos hombres.