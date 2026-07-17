Asun Chamoso 17 JUL 2026 - 12:51h.

El detenido es un multirreincidente, con 19 antecedentes policiales, al que acusan de intento de homicidio

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BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han abierto fuego contra un coche que ha intentado embestirlos en L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona). Los hechos han ocurrido este jueves sobre las cuatro de la tarde en la avenida Torrent Gornal. Fue ahí donde una patrulla de paisano de la policía catalana ha detectado un turismo con un requerimiento pendiente.

Los agentes se han identificado como mossos y han intentado dar el alto al vehículo. Sin embargo, el conductor ha intentado darse a la fuga haciendo caso omiso del aviso. Los policías han conseguido frenarle el paso y han salido a pie. El hombre, al verlos, ha acelerado y ha intentado atropellarlos conduciendo frontalmente hacia ellos.

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Para evitarlo, los Mossos d'Esquadra han usado sus armas de fuego al ver peligrar su vida para intentar detenerlo. Han disparado tres o cuatro tiros que han impactado en la zona del motor del vehículo, lo que ha provocado que acabara parándose unos metros más allá.

Intento de homicidio

Fue entonces cuando los policías pudieron identificar y detener al conductor que había intentado embestirlos. Se trata de un hombre, de unos 30 años, que viajaba con su expareja sentimental, de la que tenía una orden de alejamiento.

El detenido es un multirreincidente con 19 antecedentes policiales. Los Mossos d'Esquadra le acusan de intento de homicidio, falsificación documental, amenazas y quebrantamiento de una orden judicial.

El incidente no ha causado ningún herido.