Rescatan a un hombre herido grave tras quedar atrapado en la bodega de un barco en el puerto de Tarragona

Los Bombers de la Generalitat tuvieron que excarcelar a un hombre del interior de la bodega de un barco amarrado en el puerto

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Los Bombers de la Generalitat tuvieron que excarcelar a un hombre del interior de la bodega de un barco amarrado en el puerto, donde se había quedado atrapado mientras trabajaba. El teléfono de emergencias 112 recibió una llamada por parte de los compañeros cuando pasaban veinte minutos de las siete de la tarde de este 26 de julio, que alertaba de que una persona había caído en la bodega y no podía salir.

Hasta el lugar, el Moll d'Aragó del puerto de Tarragona, se desplazaron cinco dotaciones terrestres de los Bombers y cuatro ambulancias medicalizadas y el equipo de la Unitat d'Intervenció i Suport (UIS) del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), además de un equipo conjunto de ambos cuerpos y agentes de la Policía Portuaria.

Los efectivos de emergencias fueron subidos al barco para poder rescatar a la persona atrapada en el interior. Por parte de los Bombers, realizaron tareas de excarcelación para poder llegar hasta él y lo extrajeron con grúa antes de ponerlo en manos de los sanitarios del SEM. Una vez lo estabilizaron, se lo llevaron en una ambulancia al Hospital Joan XXIII de Tarragona, donde ingresó en estado grave, según ha adelantado Elcaso.com