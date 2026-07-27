Celia Molina 27 JUL 2026 - 16:06h.

La mujer de uno de los bomberos que trabajan en la extinción de los incendios de Madrid le ha dedicado unas emotivas palabras

Última hora de los incendios foestales en España: el Gobierno ordena desalojar Valdemaqueda, Madrid, hasta ahora confinada

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El incendio de la Comunidad de Madrid, que comenzó el pasado 23 de julio cuando un coche se puso a arder en un arcén, continúa activo y sin estabilizar. Los bomberos trabajan sin cesar, sobre todo en la zona del embalse de San Juan, para evitar que este foco, concentrado en San Martín de Valdeiglesias, se fusione completamente con el incendio de Ávila, considerado ya como el mayor de toda nuestra historia, con más de 50.000 hectáreas calcinadas.

Isabel Díaz Ayuso ha calificado de "endemoniada" la situación que se está viviendo en embalse de San Juan, donde los efectivos se ven obstaculizados por los fuertes vientos y el aumento progresivo de las temperaturas.

Uno de esos bomberos es el marido de Eva, a quien ella misma ha dedicado una emotiva carta en sus redes sociales, con la que podemos tomar conciencia de lo importante (y peligroso) que es el trabajo de los agentes forestales. Su esposo forma parte del parque de bomberos nº31 de Parla, Madrid, a quien se ha dirigido con el siguiente texto:

"Un hombre agotado, con el rostro lleno de humo"

"Esta fotografía no muestra un héroe de película. Muestra a un hombre agotado, con el rostro marcado por el humo, el calor y las interminables horas de lucha contra un enemigo implacable. En su mirada no hay protagonismo; hay responsabilidad, serenidad y una inmensa vocación de servicio. Porque, a veces, los héroes no llevan capa. Llevan un casco, un uniforme cubierto de ceniza, el cansancio reflejado en la cara y una voluntad inquebrantable de proteger a los demás", ha escrito Eva.

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"El verdadero heroísmo no hace ruido"

"Mientras muchos huimos del peligro, ellos avanzan hacia él. Arriesgan su descanso, su seguridad y, en ocasiones, su propia vida para defender nuestros montes, nuestros hogares y a personas a las que ni siquiera conocen. Hoy quiero dar las gracias a uno de esos héroes. A mi marido", ha continuado.

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"Siempre he pensado que eras un hombre con un corazón inmenso. Pero con el paso de los años he descubierto que solo tu alma es más grande que tu corazón. Gracias por proteger nuestros montes, los animales que habitan allí, nuestras casas y nuestras vidas. Gracias por regresar siempre con la misma humildad con la que te marchas, sin buscar aplausos, cuando en realidad mereces todos. Y gracias por recordarnos que el verdadero heroísmo no hace ruido. Se demuestra con cada paso hacia el fuego cuando todos los demás intentan alejarse de él", añade Eva.

"Hoy mi admiración es para ti y para todos tus compañeros bomberos y equipos de emergencia que, estos días, se están dejando la piel en los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid. Qué inmensamente orgullosa estoy de ti", ha concluido, acompañando su carta con una fotografía de su marido durante la extinción del fuego.