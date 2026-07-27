Cuatro trabajadores resultan heridos tras romperse la estructura en la que trabajaban a 20 metros de altura

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Cuatro trabajadores han resultado heridos este lunes después de quedar colgados a unos 20 metros de altura al romperse una cruceta de la estructura en la que realizaban labores de mantenimiento en una subestación eléctrica situada en Villalbilla de Burgos.

El suceso se produjo a las 10:03 horas, momento en el que el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso del accidente.

Sus compañeros intentaron rescatarlos con una grúa

Tras el incidente, los propios compañeros de los trabajadores iniciaron las primeras labores de auxilio e intentaron bajar a los heridos utilizando una grúa, mientras llegaban los servicios de emergencia al lugar del accidente.

El centro coordinador movilizó a los Bomberos de Burgos, a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios de Sacyl, que desplazaron una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico para atender a los afectados.

Trasladados al Hospital Universitario de Burgos

Los equipos sanitarios atendieron a cuatro varones de entre 33 y 52 años, que presentaban diversas lesiones tras el accidente. Una vez estabilizados, todos ellos fueron trasladados al Complejo Asistencial Universitario de Burgos para recibir atención médica.

Las circunstancias en las que se produjo la rotura de la estructura están siendo investigadas para esclarecer las causas del accidente laboral.