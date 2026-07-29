Un incendio obliga a confinar a unos 3.300 vecinos de Canyelles, en Barcelona

Un incendio forestal obliga a confinar de forma preventiva a unas 3.300 personas en Canyelles y varias urbanizaciones próximas

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Un incendio forestal declarado este miércoles en Canyelles (Barcelona) ha obligado a la Generalitat de Cataluña a ordenar el confinamiento de unas 3.300 personas del núcleo urbano y de varias urbanizaciones próximas como medida preventiva.

Los Bomberos de la Generalitat trabajan en la extinción del fuego, mientras Protección Civil ha activado el sistema de alertas a teléfonos móviles para informar a la población afectada.

Los Bomberos han recibido el aviso del incendio de vegetación forestal a las 17:04 horas y han movilizado nueve dotaciones terrestres y dos medios aéreos para tratar de controlar las llamas.

El incendio ha generado una importante columna de humo, lo que ha llevado a las autoridades a adoptar medidas de protección para la población cercana.

Confinamiento de cinco zonas

Ante la evolución del fuego, Protección Civil de la Generalitat ha enviado a las 17:43 horas una alerta Es-Alert a los teléfonos móviles de la zona. La orden de confinamiento afecta al núcleo urbano de Canyelles y a las urbanizaciones Les Palmeres, Muntanya del Mar, Selva Meravelles y California.

En total, la medida alcanza a unas 3.300 personas, según la estimación realizada por la Generalitat. En el mensaje enviado a los vecinos, las autoridades piden cerrar puertas y ventanas, no salir de casa y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

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Protección Civil recuerda que el confinamiento constituye una medida de autoprotección destinada a garantizar la seguridad de la población mientras los equipos de emergencias trabajan para controlar y extinguir el incendio.