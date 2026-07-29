Los niños pidieron ayuda a los vecinos tras ver cómo su padre apuñalaba mortalmente a su madre

La mujer asesinada por su pareja en Barcelona habría sido detenida hace semanas por una presunta agresión a él y a sus hijos

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El asesinato de una mujer en un piso de la calle Andrade , en el distrito de Sant Martí de Barcelona, estremeció al vecindario. El crimen, ocurrido ante los dos hijos de la pareja, de cuatro y ocho años, presenciaron cómo su padre apuñalaba a su madre aunque pudieron huir de la casa y pedir ayuda.

Según informa el reportero Alberto García, los Mossos recibieron el aviso a las 19:47 horas y cuando llegaron al lugar de los hechos encontraron a la mujer, de nacionalidad brasileña, gravemente herida por seis puñaladas que le habría propinado su marido y padre de los dos niños, claves en la detención del agresor. Los servicios de Emergencias no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

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Los mossos creen que se trata de un crimen premeditado porque el agresor dejó el coche mal aparcado antes de subir al piso, donde tras una discusión con su pareja terminó apuñalándola hasta seis veces delante de los dos menores. Estos lograron escapar descalzos y corrieron a la calle pidiendo ayuda a los vecinos, que llamaron a la Policía.

"Es muy triste, parece que no acaba nunca"

Los vecinos cuentan lo que han vivido: "Más de una vez se han escuchado gritos o que le ha amenazado o cosas así, ¿sabes?", aseguran sobre la relación de la pareja. La sensación es muy "triste", dice otra mujer que vive en el mismo edificio dónde ha ocurrido todo: "¡qué vamos a decir, Esto parece que no acaba nunca".

Los mossos detuvieron al hombre sobre las 1.25 horas de la madrugada de este miércoles, como presunto autor del asesinato. El hombre, del que no han trascendido sus datos, se habría entregado voluntariamente en una comisaría en el distrito de l'Eixample. Se prevé que en las próximas horas pase a disposición judicial.