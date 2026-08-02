Redacción Cataluña 02 AGO 2026 - 19:27h.

El bañista se había adentrado nadando en una zona de paso de barcos, por lo que ponía en riesgo su vida

Con antecedentes por maltrato en el ámbito doméstico, el varón fue arrestado porque un juzgado de Vigo lo reclamaba

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BarcelonaUn nadador desobediente tuvo que ser rescatado frente al mar del puerto olímpico de Barcelona por no seguir las indicaciones que le daban los Mossos d'Esquadra y luego descubrieron que tenía una orden de detención.

Así lo ha comunicado este 2 de agosto la policía catalana, que primero recibió un aviso por parte de Salvamento Marítimo. Un hombre se había adentrado en una zona de paso de barcos, por lo que estaba en peligro.

Su conducta temeraria al estar muy alejado de la costa y no hacer caso a las peticiones de los agentes para que regresara a un espacio seguro le costó una denuncia posterior. Una vez que fue sacado del agua por la Policía Marítima.

En busca y captura por un juzgado de Vigo

Según explica 'El Periódico de Catalunya', ahí no se quedó todo, porque los Mossos comprobaron al identificarlo que estaba en busca y captura, por una orden emitida desde un juzgado de Vigo por delitos no detallados.

Por eso fue arrestado. Conocido con el alias de 'El Diablo', el varón tiene antecedentes por varios delitos como atentado a la autoridad, resistencia e incluso maltrato en el ámbito doméstico.