La investigación revela que la víctima sufría agresiones desde hacía más de diez años, nunca denunció por miedo

Los hijos de la mujer asesinada por su pareja en Barcelona, de 8 y 4 años, escaparon descalzos a la calle para pedir auxilio a los vecinos

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La mujer asesinada presuntamente por su pareja el pasado martes en Barcelona sufría agresiones continuas desde hacía más de diez años y temía que su agresor acabara con su vida, según recoge el auto de la jueza de la plaza 5 de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Barcelona, que ha acordado el ingreso en prisión provisional del acusado.

La magistrada también ha aceptado la petición de la Fiscalía de prohibir al detenido comunicarse o acercarse a sus dos hijos menores, actualmente en un centro de acogida de la Generalitat, así como a los padres de la víctima.

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Además, ha ordenado el embargo de sus bienes para hacer frente a las posibles indemnizaciones derivadas del crimen.

Acusado de matar a su pareja delante de sus hijos

El investigado está acusado inicialmente de un delito de homicidio, aunque la calificación podría convertirse en asesinato a medida que avance la investigación.

Según las diligencias, el hombre mató presuntamente a puñaladas a su pareja, una mujer de 35 años y nacionalidad brasileña, en el domicilio familiar del barrio de Sant Martí, en presencia de sus dos hijos, de 4 y 8 años. El auto judicial recoge las declaraciones de varias amigas de la víctima, quienes aseguraron que la mujer les había contado que sufría episodios de violencia desde hacía más de una década.

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Las testigos explicaron que las agresiones eran constantes, que nunca denunció porque temía que su pareja la matara o hiciera daño a sus hijos y que incluso llegó a permanecer en una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de género.

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Una denuncia previa contra la víctima

Dos semanas antes del crimen, el ahora detenido había denunciado a la víctima por un supuesto maltrato hacia él y hacia los dos menores.

Esa denuncia llevó a la Fiscalía a solicitar una orden de alejamiento de la mujer respecto a sus hijos, aunque el juez la rechazó, pese a reconocer la "preocupante situación familiar". En su resolución, la magistrada considera que existen indicios evidentes de que el acusado cometió un delito de homicidio o asesinato, especialmente después de que confesara los hechos tras entregarse a la policía.

La jueza justifica su ingreso en prisión por el riesgo de fuga, dada la gravedad de la pena a la que podría enfrentarse, y por la necesidad de proteger a los dos hijos menores.

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Al menos once puñaladas y una confesión posterior

Según el relato judicial, los hechos ocurrieron sobre las 19:50 horas del 28 de julio, cuando el acusado actuó con un "absoluto desprecio" por la vida de su pareja, a la que presuntamente asestó al menos once puñaladas, causándole la muerte.

El crimen se produjo delante de los dos hijos menores y en presencia de dos amigos de la víctima, que presenciaron cómo el agresor se encontraba sobre la mujer mientras la apuñalaba.

Tras el ataque, el hombre huyó del domicilio cubierto de sangre y, horas después, sobre la 1:25 de la madrugada, se presentó en una comisaría de los Mossos d'Esquadra, donde confesó haber apuñalado a su pareja.